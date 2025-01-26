Мнение: Рост зарплат и другие заслуги малого бизнеса

Мне тут заявили, что малый бизнес бесполезен, так как на меры по его поддержке государство тратит примерно столько же денег, сколько получает от него налогов.

Это не вполне верно. Было бы здорово снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, так как мы вносим огромный вклад в экономику страны и в развитие государства, но пока что нагрузка на нас остаётся существенной. Одни только упрощёнка и патент приносят в бюджет триллион рублей налогов ежегодно, при этом часть малого бизнеса работает и на других налоговых режимах (ссылка). На поддержку малого бизнеса государство тратит на два порядка меньше (ссылка).

Вообще, наше государство делает много важного и хорошего, однако основной массе малых бизнесменов оно последние годы скорее вредит. Причина в том, что государство пытается помогать бизнесу лёгким путём — раздавая деньги и создавая бесполезные рабочие места для чиновников. Большей части предпринимателей такая поддержка не нужна. Льготные кредиты и аренда обставлены кучей сложновыполнимых условий, а так называемые «информационные услуги» очень специфичны. Навряд ли я захочу пойти на бесплатный семинар от государства, когда участие в коммерческом семинаре по нужному мне профилю стоит всего лишь несколько тысяч рублей.

Государство могло бы реально нам помочь, если бы взяло на себя задачу по защите малого бизнеса от других своих голов. Напомню, к примеру, что в апреле 2022 Госдума начала истребление малого ювелирного бизнеса, увеличив во много раз налоговую нагрузку конкретно на малые ювелирные предприятия. Вот тут помощь государства очень пригодилась бы: чтобы торпедировать очевидно коррупционный законопроект на этапе обсуждений в Госдуме, или чтобы вырвать у закона зубы дальше, в Министерстве финансов, которое воспользовалось пасом от неверных депутатов, чтобы распотрошить разоряющихся ювелиров по-максимуму.

Второй пример — «Честный знак» и тому подобные информационные системы, которые больнее всего бьют именно по малому бизнесу. Формально все эти новомодные системы почти бесплатны, так что чиновники делают вид, будто никакой проблемы для бизнеса в их использовании нет. В реальности малому бизнесу приходится прикладывать массу усилий, чтобы завести в эти неуклюжие систему свой товар, выполнив многочисленные требования по маркировке, инвентаризациям и так далее. Фирмам, где в штате работают 30 человек, не так плохо: наняли отдельного сотрудника под работу с системой, и потери ограничиваются, допустим, миллионом рублей в месяц. Фирмам, где в штате один-два человека, причём оба далеки от компьютеров и бухгалтерии, приходится тяжко — мне известны случаи, которые микробизнес вынужден был под давлением этой айти-бюрократии закрываться.

Опять-таки, тут малому бизнесу очень пригодилось бы помощь государства — в виде влиятельного человека, который мог бы сказать разработчикам всех этих государственных учётных систем: «вот тут вы требуете от бизнеса делать 50 лишних телодвижений, так как вам так удобнее. Но удобство бизнеса тоже имеет значение: не у всех есть деньги, чтобы нанять отдельного сотрудника на работу с вашей системой. Пусть ваши программисты немного напрягутся, и вы сократите эти 50 лишних телодвижений до одного-двух, чтобы предприниматель после рабочего дня мог закончить с вашей бюрократией за 30 минут, а не разбирался в ваших требованиях до трёх часов ночи».

В общем, поддержка государства формально вроде бы есть, но мне, частнику до мозга костей, больно видеть, как бюджетные деньги тратятся не на то. Собственно, нам вообще деньги не особо нужны: мы, в конце концов, бизнесмены, и зарабатывать деньги — это наша работа. Нам нужно то, что за наши маленькие деньги не купишь — крупные зубастые вельможи, который будут отстаивать интересы малого бизнеса в Госдуме, в Налоговой и в министерствах. Предвосхищая вопрос — нет, влиятельной политической партии у малого бизнеса нет. Деловая Россия вообще последнее время выступает против капиталистов, а РСПП делает весьма полезную работу, однако всё же больше ориентируется на крупный бизнес, который малому отнюдь не друг. Кстати, РСПП закусился сейчас с радикальными экологами — есть шанс, что распространение зелёной заразы как минимум замедлится. Мы с Кримсональтером будем обсуждать это подробно в сегодняшней Свинье, в 17:00 (ссылка). Теоретически малый бизнес поддерживают ещё ОПОРА России и Новые люди, но это темы для двух отдельных бесед.

Впрочем, как верно замечают Соловьёв и Бердяев, государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад. Как сыр в масле малый бизнес в России не катается, однако государство и не бьёт предпринимателей дубиной по голове — или, точнее, иногда бьёт, но не каждого, не часто и не изо всех сил.

Теперь о том, почему малый бизнес полезен.

Поклонникам левых идей, которые «дальше брюха не идут», следует вспомнить, что зарплаты при капитализме определяет не государство и даже не злые буржуи, а рынок. Когда «за забором очередь» из безработных, зарплаты маленькие. Когда станки стоят без дела, так как работников на них не найти, зарплаты высокие. Из этого следует, что чем больше рабочих мест, тем выше зарплаты. И малый бизнес — сюрприз! — как раз создаёт рабочие места.

Те самые бариста и барбер, которых по мнению далёких от экономики граждан надо плетью загнать на завод, как раз на заводе-то и не работают. Именно из-за этого заводы вынуждены поднимать зарплаты. Одно дело, когда на каждое рабочее место претендуют по два токаря, при этом другой работы в городе для них нет. Тут можно ставить зарплату хоть в 8 тысяч рублей, никуда не денутся. Совершенно другое дело, когда на два рабочих места есть только один токарь, да и тот подумывает, не перейти ли ему от токарного станка к кофейной машине. Такому токарю руки уже не повыкручиваешь.

Второй «желудочный» плюс малого бизнеса — комфорт нашей с вами жизни. Так-то с точки зрения любого государства народу надо немного: пайка баланды без мяса, новая роба из полиэстера раз в полгода и лошадиная доза пропаганды из радиоточки каждый день. Поэтому если мы хотим добавлять в крупяную баланду ещё и мясо, если мы хотим носить вместо робы красивые брюки и модные пальто, нам надо идти к частнику, которому, в отличие от государства, выгодно удовлетворять даже самые глупые наши хотелки.

Малый бизнес создаёт широкий выбор и конкуренцию за клиента. Уберите из экономики малый бизнес, и магазины немедленно оскудеют, кафе с ресторанами потеряют пару классов обслуживания, а очереди к сантехнику снова вырастут до нескольких месяцев.

Третья заслуга бизнеса заключается в заполнении маленьких рыночных ниш, куда крупный бизнес даже хобот просунуть не в состоянии. Сборка автомобилей или самолётов, к примеру, это крупный бизнес. Однако в современном автомобиле, допустим, 30 тысяч деталей, и среди этих 30 тысяч полно мелких, дешёвых, но сложных в изготовлении штук. Каких-нибудь хитрых пружинок нужно 10 тысяч штук в год на всю страну, а стоит каждая пружинка по 50 рублей. Крупный бизнес такой ерундой заниматься будет разве что от безысходности, объём не тот. А мелкий бизнес сделает и охотно поставит на завод.

Аналогичным образом полно мелких заказов в каждой экосистеме: от компьютеров до нефтянки. И если убрать из экономики малый бизнес, крупным заводам придётся делать всю мелочёвку самостоятельно — себе в убыток и с низким качеством. Потому что одно дело, когда ты специализируешься на тонкой настройке ухокрутных станков, и у тебя доход в 3 миллиона в месяц, и ты летаешь по всей стране, и совершенное другое дело, когда ты наладчик в штате, когда специфического опыта работы с ухокрутными станками у тебя нет, и когда ты настраиваешь единственный ухокрутный станок на своём заводе не чаще, чем раз в 5 лет.

Наконец, малый бизнес является мощным социальным лифтом для людей дела, которые умеют выдавать результат. Если запретить малый бизнес, общество получит две проблемы:

1. Не в силах найти применение своим талантам, нынешние предприниматели будут или тихо спиваться, или скакать на оппозиционных митингах, или прозябать на должностях, раскрывающих их потенциал на 3-5% от возможного.

2. Средний и крупный бизнес лишится мощного притока свежей крови — способных предпринимателей, начинающих с небольших денег и за 10-20-30 лет поднимающихся наверх. Как следствие, среднего и крупного бизнеса будет меньше, также он будет значительно хуже управляться.

Подведу итог

Наше общество не ценит малых предпринимателей, так как долгое время у нас господствовала идеология шариковщины, которая естественным образом морфировала конце 20-го века в идеологию свиней под дубом. Подобно героине басни Крылова, недалёкий обыватель наслаждается сытостью и комфортом, которые приносит ему малый бизнес, но при этом полагает, будто предприниматели не нужны, и будто общество только выиграет, если государство ограбит нас и отправит «на завод».

Полагаю, тут есть значительная доля вины самих предпринимателей. Нам надо тут брать пример с евреев. Если какой-нибудь народный трибун напишет, что евреев надо вешать, он столкнётся со шквалом возмущения и будет потом отбиваться от поданных в прокуратуру заявлений. Однако если тот же народный трибун напишет, что надо вешать буржуев, предприниматели робко отвернутся в сторону, сделав вид, что это как бы и ничего.