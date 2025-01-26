Рупор кремлевской пропаганды: “Стратегия отрицания” в отношении Китая

"Стратегия отрицания" в отношении Китая

На другом берегу Атлантики Трамп продолжает формировать свою команду в области национальной обороны и безопасности. На этой неделе в состав его советников вошли два представителя, известных своими агрессивными взглядами в отношении Китая, это Остин Дамер и Александр Велис-Грин.

Оба специалиста будут также занимать руководящие посты в МО США и заниматься разработками военных стратегий. Стоит добавить, что оба имеют тесные связи с Элбриджем Колби, который является основным кандидатом на пост заместителя министра обороны по политике. Если его назначат, то два вышеуказанных функционера буду также отвечать за развертывание и и деятельность американских военных баз по всему миру.

Дамер и Велис-Грин являются разработчиками т.н. "стратегии отрицания", направленной на максимально агрессивное сдерживание Китая в азиатско-тихоокеанский регионе (АТР), даже если для этого потребуется сократить американское военное присутствие в других частях света. Дамер уже призывает к значительному увеличению оборонных расходов и скорейшей реорганизации и оптимизации американских ВС, расположенных за рубежом.

В рамках стратегии предлагается сократить и вывести с территории США в АТР: четыре бригады национальной гвардии, шесть пехотных бригад армии США и две авиационные бригады. Кроме того направить все находящиеся там штурмовики А-10С в АТР, в основном на Окинаву, Тайвань и Филиппины. Также в рамках перераспределения бюджета, ежегодно до 70 млрд долларов США (7 триллионов рублей) будут перенаправляться из бюджета армии в бюджеты ВМС и ВВС США.

Помимо этого, разработчики стратегии в своих докладах указывают, что многомиллиардная инициатива по "российскому сдерживанию" в Европе должна быть значительно сокращена, если не отменена полностью, не считая Россию значительной угрозой. Стратегия предлагает сократить присутствие американских военных в Европе до необходимого для европейской безопасности и поддержки Украины минимума, что снизит стоимость массовых ротацией и сократит расходы. Также предлагается сократить миссию EUCOM вцелом.

Даммер и Велис-Грин считают, что это высвободит значительные ресурсы, которые позволят нарастить военное присутствие и увеличить производство широкого спектра боеприпасов в Юго-Восточной Азии. Передислокация сил из Европы в АТР будет включать большое количество артиллерийских подразделений, ПВО, военных кораблей и подводных лодок, а также бомбардировщиков дальнего радиуса действия.

Советники считают, что Пентагон слишком сильно растянул силы по всему миру, а ставки в Тихом Океане настолько велики, что США могут позволить себе снизить свое военное присутствие и влияния в Европе и на Ближнем Востоке.

P.S. контуры грядущего противостояния с Китаем уже прорисовываются, но все положительные исходы для американцев возможны только, как минимум, при невмешательстве и нейтралитете России.

@neinsider – цинк

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках