Искусственный интеллект предлагает поговорить с будущей версией самих себя

Представьте, что вы разговариваете со своим будущим «я», 60-летним и мудрым, предлагающим ценные советы и идеи. Вскоре это может стать реальностью благодаря новой технологии, разработанной исследователями Массачусетского технологического института (MIT). Об этом пишет Daily Star.

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Инновационная система, получившая название «Future You», использует искусственный интеллект для создания «синтетической памяти» человека, пытаясь воспроизвести его личные качества и характеристики. Цель проекта состоит в том, чтобы создать реалистичный диалог, позволяющий пользователям почувствовать, что они взаимодействуют с компьютерной системой, которая приняла их облик.

Программное обеспечение создает 60-летнюю версию пользователя, моделируя, какой могла бы быть его жизнь в будущем, а также предоставляя рекомендации и подходы к жизни. Согласно Science Daily, первоначальное исследование показало многообещающие результаты: пользователи рассказали о снижении тревожности и более сильном чувстве связи со своим будущим «я» после общения с «Future You» всего в течение 30 минут.

Система генерирует уникальную «синтетическую память» для каждого пользователя, создавая прямую связь между его текущим возрастом (18-30 лет) и его жизнью в 60 лет. Персонаж из «будущего» также принимает обновленную, состарившуюся версию нынешнего «я» пользователя. Такой персонализированный подход позволил пользователям чувствовать себя более уверенно и меньше беспокоиться о своем будущем.

Специалист по технологиям искусственного интеллекта Патти Маес отмечает: «У нас пока нет реальной машины времени, но искусственный интеллект может быть своего рода виртуальной машиной времени. Мы можем использовать это моделирование, чтобы помочь людям больше задумываться о последствиях выбора, который они делают сегодня».

Эта технология способна усовершенствовать подход к обеспечению психического благополучия, позволяя нам получать ценные идеи и советы от самих себя в будущем. Исследователи продолжают совершенствовать и развивать свой проект.