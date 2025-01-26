Рупор кремлевской пропаганды: Отметка X
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Госдепартамент США приостановил обработку заявлений на смену пола в паспортах и выдачу паспортов с отметкой «X» в поле «пол»,
– Добрый день, вы по какому вопросу?
– Я хочу себе поменял пол в паспорте, заявление подал в октябре.
– Извините,, больше не выдаем.
– Но я уже все отрезал.
– Приходите через 4 года.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет