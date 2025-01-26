 

Рупор кремлевской пропаганды: Отметка X

26.01.2025, 10:40, Разное
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Госдепартамент США приостановил обработку заявлений на смену пола в паспортах и выдачу паспортов с отметкой «X» в поле «пол»,

– Добрый день, вы по какому вопросу?
– Я хочу себе поменял пол в паспорте, заявление подал в октябре.
– Извините,, больше не выдаем.
– Но я уже все отрезал.
– Приходите через 4 года.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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