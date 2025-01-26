Рупор кремлевской пропаганды: Отметка X

Госдепартамент США приостановил обработку заявлений на смену пола в паспортах и выдачу паспортов с отметкой «X» в поле «пол»,

– Добрый день, вы по какому вопросу?

– Я хочу себе поменял пол в паспорте, заявление подал в октябре.

– Извините,, больше не выдаем.

– Но я уже все отрезал.

– Приходите через 4 года.

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Источник: Colonel Cassad

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