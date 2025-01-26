«Нам надо знать, с чем мы боремся» – правительство создаст реестр нетрадиционных ценностей

Правительство одобрило создание межведомственной комиссии, которая займётся формированием федерального реестра нетрадиционных ценностей и борьбой с их распространением.

В состав органа войдут общественные деятели, музыканты и артисты, священнослужители, депутаты, патриотические активисты, представители социально-ориентированного бизнеса и Никита Михалков.

Создание комиссии изначально запросили члены рабочей группы МВД и Минкульта, которая определяла, насколько те или иные действия оскорбляют религиозные и патриотические чувства россиян. В связи с тем, что нетрадиционные ценности теперь законодательно запрещены, у правоохранителей возникли проблемы с определением того, что подпадает под это определение.

– В пилотном режиме работали по плану – каждый месяц определённое число приговоров, – поясняют в рабочей группе. – На 2025 год плана не дали, зато расширили число запрещённых идеологий без чётких определений… Нам надо знать, с кем и с чем мы боремся в конце концов.

Источник в правительстве рассказал, что отсутствие плана на 2025 года связано с сокращением по строительству «нового БАМ».

– Рабочая сила, если её негде применить, становится обузой – её надо кормить, содержать, а толку мало, – говорит он. – Поэтому мы, конечно, попросили правоохранительную систему сбавить обороты. Рассчитываем, что в 2026 году всё нормализуется.

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