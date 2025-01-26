Можем ли мы чувствовать на себе чей-то взгляд: выяснили ученые

Вы когда-нибудь ощущали, что за вами кто-то наблюдает, даже когда вы один в комнате? Согласно различным опросам, от 68 до 94 процентов людей сталкивались с этим явлением. Но реально ли это? Можем ли мы на самом деле почувствовать, когда кто-то смотрит на нас, даже если мы их не видим?

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Концепция «ощущения, что за тобой наблюдают» широко изучалась на протяжении многих лет, и первая научная статья на эту тему была опубликована в 1898 году профессором Эдвардом Титченером из Корнельского университета. Однако, несмотря на многочисленные эксперименты и исследования, результаты были непоследовательными и часто противоречивыми.

Некоторые исследования показали, что люди действительно могут чувствовать, когда на них смотрят, в то время как другие не нашли доказательств, подтверждающих это утверждение. Проблема заключается в методологии этих экспериментов, которые часто изобилуют предубеждениями и недостатками. Исследователи обнаружили, что результат этих исследований часто зависит от того, кто проводит эксперимент, при этом верующие в феномен находят доказательства, подтверждающие его, в то время как скептики не находят ни одного.

Одним из ярких примеров этого является исследование 1997 года, в котором два исследователя использовали одно и то же оборудование, участников и методологию, но получили разные результаты. Единственная разница заключалась в том, что один исследователь был парапсихологом, а другой – психологом. Это выдвигает на первый план проблему «эффектов экспериментатора», когда собственные предубеждения и ожидания исследователя влияют на результат исследования.

Итак, что здесь происходит? Почему нам кажется, что за нами наблюдают, даже когда это не так? Ответ кроется в нашей психологии. Как люди, мы склонны к когнитивным искажениям, предвзятости подтверждения и искажениям памяти. Мы также являемся мастерами рационализации и придания смысла нашему опыту, даже если он не имеет смысла.

По словам когнитивного нейробиолога Харриет Демпси-Джонс из Университета Квинсленда, «вполне вероятно, что большинство исследований, подтверждающих экстрасенсорный эффект пристального взгляда, страдают от методологических проблем или необъяснимых эффектов экспериментатора». Она предполагает, что наш мозг устроен так, чтобы реагировать на социальные сигналы, и когда мы чувствуем, что за нами наблюдают, вероятно, это просто способ нашего мозга осмысливать окружающую обстановку.

На самом деле, объяснение этого явления может быть намного проще, чем мы думаем. Как говорит Демпси-Джонс, «если вы чувствуете, что за вами наблюдают, и оборачиваетесь, чтобы проверить, другой человек в поле вашего зрения может заметить, что вы оглядываетесь, и переключить свой взгляд на вас». Когда наши глаза встречаются, мы предполагаем, что другой человек все это время смотрел на нас.

Самое странное, что это объяснение почти идентично тому, которое предложил Титченер еще в 1898 году. Благодаря предвзятости подтверждения, когда мы обнаруживаем, что кто-то действительно смотрел на нас, мы помним это лучше, чем когда никто не смотрел.

Похоже, что у нас, вероятно, с самого начала был правильный ответ на вопрос: что вызывает ощущение, что за нами наблюдают? Ничего.