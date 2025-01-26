В Перми придумали, как эффективно перерабатывать «тетрапаки»

В Пермском национальном исследовательском политехе, больше известном как ПНИПУ, предложили методику эффективной переработки упаковок типа «тетрапак» в порошковую целлюлозу, которая широко используется в пищевой промышленности, а также медицине и фармацевтике.

«Тетрапаки» уже достаточно давно вошли в нашу жизнь, и мы ежедневно приобретаем соки и молочную продукцию в такой упаковке. Она содержит не только целлюлозное волокно, но и полиэтилен с алюминием, в связи с чем переработке, как обычная макулатура, она не подлежит.

Мало того, имеющиеся способы переработки «тетрапаков» с таким многослойным составом являются сложным и дорогим технологическим процессом, в ходе которого упаковку разделяют на составные компоненты, и их обработка или утилизация ведется по отдельности.

Однако в ПНИПУ все же нашли метод, где картонная составляющая «тетрапака» перерабатывается в порошковую целлюлозу, для получения которой обычно берется древесина или другие виды материалов растительного происхождения.

Данный порошок достаточно востребован у производителей — с ним выпускаются некоторые фармпрепараты, различные крема и зубная паста, продукты питания и даже сорбирующие и фильтрующие элементы.

Как уточняется, пермские ученые предложили разделять волокнистую часть такой упаковки на специально разработанном аппарате методом сухого разделения. В этом устройстве за счет направленного воздушного потока картон измельчается на составные волокна без повреждения изначальной структуры.

Далее, как требуют действующие требования, полученное таким образом волокно подвергается отбеливанию химреагентами с достижением белизны порядка 80 % — в полном соответствии с актуальными техническими требованиями к волокнам, из которых изготавливается пищевая целлюлоза в форме порошка.

Затем по методике кислотного гидролиза, когда сложные соединения разлагаются на простые за счет действия соляной кислоты, получают готовую целлюлозу в виде порошка, изготовленную из отбеленного волокна. После этого проверяют ее качественные показатели в виде сорбации, полимеризации, водоудержания, плотности, а также фракционного состава.

Исследования ученых из Перми доказали, что использование полученной таким образом целлюлозы в пищевом производстве, а также медицине с фармацевтикой, весьма перспективно, так как ее показатели полностью соответствуют всем стандартам и нормам. При этом по качеству она ни чем не уступает аналогам, в которых применяется древесная целлюлоза.