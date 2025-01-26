Правительство Словакии попросило ОДКБ помочь в подавлении антиконституционных беспорядков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился в секретариат Организации договора о коллективной безопасности с двумя официальными обращениями – в первом он просит в ускоренном порядке принять свою страну в ряды ОДКБ, а во втором запрашивает помощь в подавлении антиконституционных беспорядков.

В документах, опубликованных на сайте правительства Словацкой Республики, говорится, что при поддержке «международной партии войны» в стране активизировались спящие ячейки террористических группировок и обманутых словаков, выступающих за «демократический волюнтаризм и воцарение хаоса».

– Улицы Братиславы полны насилия и жестокости, служащие правопорядка с трудом справляются с противодействием хорошо подготовленных диверсантов. Для стабилизации обстановки и обеспечения мирного будущего словацкий народ просит Организацию договора о коллективной безопасности безотлагательно оказать помощь и содействие, – заявил Фицо.

Президиум ОДКБ вечером в воскресенье, 26 января, соберётся на внеочередное заседание и в тот же день даст ответ. Как отмечают источники целого ряда военных Telegram-каналов, подготовка к введению войск на помощь братской республике уже началась, причём наводить порядок в стране ЕС будут в основном военнослужащие из Казахстана и Таджикистана.

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