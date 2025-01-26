 

Правительство Словакии попросило ОДКБ помочь в подавлении антиконституционных беспорядков

26.01.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился в секретариат Организации договора о коллективной безопасности с двумя официальными обращениями – в первом он просит в ускоренном порядке принять свою страну в ряды ОДКБ, а во втором запрашивает помощь в подавлении антиконституционных беспорядков.

В документах, опубликованных на сайте правительства Словацкой Республики, говорится, что при поддержке «международной партии войны» в стране активизировались спящие ячейки террористических группировок и обманутых словаков, выступающих за «демократический волюнтаризм и воцарение хаоса».

– Улицы Братиславы полны насилия и жестокости, служащие правопорядка с трудом справляются с противодействием хорошо подготовленных диверсантов. Для стабилизации обстановки и обеспечения мирного будущего словацкий народ просит Организацию договора о коллективной безопасности безотлагательно оказать помощь и содействие, – заявил Фицо.

Президиум ОДКБ вечером в воскресенье, 26 января, соберётся на внеочередное заседание и в тот же день даст ответ. Как отмечают источники целого ряда военных Telegram-каналов, подготовка к введению войск на помощь братской республике уже началась, причём наводить порядок в стране ЕС будут в основном военнослужащие из Казахстана и Таджикистана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Физик утверждает, что мы живем в компьютерной симуляции и это можно доказать

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Великая Новоселка освобождена

26.01 / Таинственные кратеры обнаружили на дне озера Мичиган

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Стратегия дронов ВСУ

26.01 / Эверест: Гора, которая продолжает расти

26.01 / Мнение: Деградация Прибалтики, прибалтийское вредительство и ИИ-санкции против прибалтов

26.01 / Мнение: Некрофилия на марше

26.01 / Мнение «аналитика»: О человечности в нечеловеческих условиях… А так разве можно было?

26.01 / Физики создали лазер из звука

26.01 / Мнение: Выборы без выбора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика