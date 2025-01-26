Ученые обнаружили следы падения еще одного астероида, врезавшегося в Землю 66 миллионов лет назад

Ученые обнаружили подводный кратер у побережья Гвинеи в Западной Африке, который, как предполагается, образовался в результате столкновения с астероидом примерно 66 миллионов лет назад. Это может указывать на то, что астероид, положивший конец царствованию динозавров, не был один. Об этом сообщает The Guardian.

Фото из открытых источников

Детальное сканирование подводного кратера позволяет предположить, что он образовался, когда другой крупный астероид врезался в планету примерно в то же время в конце мелового периода. В результате сильного удара 65-67 миллионов лет назад образовался кратер диаметром более пяти миль, при этом исследователи подсчитали, что астероид имел ширину четверть мили и врезался в Землю со скоростью почти 72 000 км/час.

Хотя он меньше астероида, вызвавшего массовое вымирание, он все же был достаточно большим, чтобы оставить следы на лице планеты.

«Новые изображения рисуют картину катастрофического события», – сказал морской геолог Исдин Николсон из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, который первым обнаружил кратер Надир в 2022 году.

Чтобы лучше изучить последствия удара, исследователи использовали сейсмические 3D-изображения для составления карты края кратера и геологических следов, которые залегают на глубине 300 метров под дном океана. Исследователи обнаружили, что столкновение, по-видимому, вызвало интенсивные подземные толчки, которые разжижили отложения под дном океана, вызвав образование разломов под морским дном. Столкновение вызвало оползни со следами разрушений, видимыми на тысячи квадратных миль за пределами края кратера, и вызвало мощное цунами высотой более 800 метров, которое могло бы пересечь Атлантику.

Исследователи не могут точно определить, когда астероид врезался в Землю, но обнаружение кратера и его приблизительный возраст натолкнули на предположение, что он, возможно, принадлежал к группе столкновений в конце мелового периода.

«Ближе всего к чему-то подобному люди подошли во время Тунгусского метеорита в 1908 году, когда 50-метровый астероид вошёл в атмосферу Земли и взорвался в небе над Сибирью», — сказал Николсон. «Новые трёхмерные сейсмические данные по всему кратеру Надир — это беспрецедентная возможность проверить гипотезы о кратерах от падения метеоритов, разработать новые модели образования кратеров в морской среде и понять последствия такого события».