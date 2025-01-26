 

Ученые обнаружили необычное воздействие на мозг картины «Девушки с жемчужной сережкой»

26.01.2025, 8:05, Разное
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В музее Маурицхёйса в Гааге хранится шедевр голландского художника XVII века Яна Вермеера – «Девушка с жемчужной сережкой». Картина, часто сравниваемая с «Моной Лизой» Леонардо да-Винчи, окружена какой-то мистикой. Ученые долгое время пытались понять, почему эти картины столь популярны и притягивают внимание зрителей. Об этом сообщает Science Alert.

Фото из открытых источников / Mauritshuis Museum

Недавно научные сотрудники музея Маурицхёйса и неврологи компании Neurensics провели эксперимент, чтобы разобраться в этом феномене. Они демонстрировали картину добровольцам и одновременно отслеживали реакцию их мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Результаты эксперимента были удивительными: при просмотре картины «Девушка с жемчужной сережкой» мозг зрителей испытывал сильное возбуждение в предклинье – участке теменной доли, связанном с эпизодической памятью, размышлениями о себе и аспектами сознания. Это привело к возникновению особого неврологического феномена, который исследователи назвали «Устойчивой петлей внимания».

Дальнейшее исследование с помощью приборов, отслеживающих движения глаз, показало, что зрители, «попадая в петлю», смотрят на картину в определенной последовательности: сначала на левый глаз девушки, потом на ее губы, затем на жемчужину, возвращаются к глазу, опять к губам и опять к жемчужине… И так – по кругу, против часовой стрелки.

Ученые полагают, что гипнотический эффект картины Вермеера связан с деталями, особенно с глазами, губами и жемчужиной, которые художник выписал весьма тщательно. Однако, почему только «Девушка с жемчужной сережкой» обладает таким эффектом, а не другие картины Вермеера, остается загадкой.

Интересно, что репродукция картины не вызывает столь же сильную реакцию в мозгу, как оригинал. Это может свидетельствовать о том, что вся картина в целом оказывает какое-то сверхъестественное воздействие. Однако, экспериментаторы не рискуют говорить об этом прямо, оставляя это как загадку для будущих исследований.


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