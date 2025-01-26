В лесах Амазонки живет племя, где отсутствуют понятия прошлого и будущего

В бразильских тропических лесах Амазонки, на берегу реки Майси, живет небольшая община пираха, которая десятилетиями привлекала внимание лингвистов и антропологов. Это коренная группа, насчитывающая менее 500 человек, владеет настолько необычным языком, что вызвал споры среди экспертов, поскольку он бросает вызов глубоко укоренившимся представлениям о природе языка.

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Язык пираха – это язык, который не имеет рекурсии, то есть принципа, который позволяет многим языкам создавать сложные предложения, соединяя предложения внутри других. Вместо этого пирахи выражают идеи несколькими простыми предложениями. Это открытие стало революционным для лингвиста Дэниела Эверетта, который пришел в общину в 1977 году с целью проповедовать им Евангелие.

Еще одна удивительная особенность языка пираха – отсутствие в нем времен глагола. Пирахи сосредотачиваются исключительно на настоящем, не используя глагольные формы, которые четко указывают на прошлое, настоящее или будущее. Это отражается на их образе жизни: пирахи не строят грандиозных планов на будущее и живут настоящим моментом, наслаждаясь сиюминутными благами своего окружения.

Кроме того, язык пираха не имеет системы счисления. Пирахи используют общие термины, такие как «мало» или «много», в зависимости от ситуации. Это открытие ставит под сомнение предположение, которое есть у многих из нас: способность считать кажется чем-то настолько фундаментальным для человеческого опыта, что мы даже не подвергаем ее сомнению.

Язык пираха также чрезвычайно гибок с точки зрения способов общения. Он может быть не только говорящим, но и поющим с насвистыванием. Благодаря своей тональной структуре значение может быть эффективно передано с использованием только ритма и высоты тона.

Язык – это не просто средство общения. Он формирует человеческое мышление. Некоторые ученые-лингвисты считают, что язык, на котором мы говорим, в определенной степени определяет наше восприятие и категоризацию мира. В случае пираха, чей уникальный язык отражает совершенно иной взгляд на мир, сосредоточенный на непосредственном опыте и непосредственных знаниях.

Дэниел Эверетт первоначально прибыл с намерением евангелизировать общину, но в итоге был тем, кого пирахи сами «евангелизировали». Его пребывание с ними заставило его переосмыслить свои убеждения не только в отношении языка, но и в основах своей веры. Домой он вернулся, став атеистом.