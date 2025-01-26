 

Трамп подтвердил отмену запрета на поставку в Израиль 2000-фунтовых авиабомб

26.01.2025, 6:10, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на поставки Израилю 2000-фунтовых (более 900 кг) авиабомб.

“Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку”, – заявил Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One. При этом Трамп сказал, что Израиль купил эти авиабомбы.

Он также сообщил, что его первая зарубежная поездка на посту президента будет, по всей видимости, в Саудовскую Аравию или Великобританию.

Ранее издание Axios сообщало, что администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена в мае 2024 года на поставку Израилю тяжелых (2000 фунтовых) бомб. Тогда это спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе. Автор публикации Барак Равид писал со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.


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