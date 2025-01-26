 

Время может быть «отрицательным», показало исследование

26.01.2025, 6:05, Разное
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Недавно группа учёных из Университета Торонто сделала открытие, которое может изменить наше понимание времени и квантового мира. Они наблюдали, как фотоны покидают материал до того, как попадают в него, что может показаться парадоксальным, но является реальностью в мире квантовой физики.

Фото из открытых источников

В эксперименте, который длился семь лет, авторы исследования изучали атомное возбуждение – явление, возникающее в результате взаимодействия света и материи. Они направляли фотоны на чрезвычайно холодные атомы рубидия и изучали возбуждение атомов. Результаты эксперимента привели к удивительному открытию: некоторые фотоны проходили через атомы быстрее, чем мог завершиться процесс атомного возбуждения. Это привело к отрицательному времени прохождения, создавая впечатление, что фотоны покинули материал до того, как они на самом деле вошли в него.

Хотя это открытие может показаться парадоксальным, оно не противоречит нашему пониманию времени и фотонов в рамках специальной теории относительности. Фотоны в эксперименте не несли никакой информации о природе времени, и, следовательно, концепция времени для нас останется прежней. Однако, это открытие может повлиять на дальнейшие исследования, направленные на изучение деталей квантового мира.

Результаты этого эксперимента, по словам исследователей, «предполагают, что отрицательные значения, полученные по временам, таким как групповая задержка, имеют большее физическое значение, чем обычно считалось».

Хотя это открытие может показаться парадоксальным, оно может помочь учёным лучше понять квантовый мир и его законы.

Результаты эксперимента уже опубликованы на сервере препринтов arXiv и ждут рецензирования.


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