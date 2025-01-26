Какой интеллект был у неандертальцев?

В научном сообществе разгорелся жаркий спор о том, насколько умны были неандертальцы. Ранее считалось, что они были неразумными, размахивающими дубинками дикарями, которые проиграли в конкурентной борьбе более привлекательным и умным Homo sapiens. Однако новые исследования в области палеоантропологии позволили нам лучше понять вероятную структуру мозга неандертальцев и поставили под сомнение это общепринятое представление.

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Оказалось, что мозг неандертальцев был примерно такого же размера или даже больше, чем мозг современного человека, но имел другую форму. У них была большая площадь мозга, отвечающая за зрение, и более крупные глаза, чем у современных людей. Их более крупные тела также требовали большего пространства в мозге для управления движениями.

Однако другой анализ утверждает, что большая часть общепринятых представлений о неандертальцах, которые волочили ноги, основана на несправедливом сравнении с современными людьми, а не с ранними Homo sapiens. Это всё равно что сказать, что люди XVIII века были глупыми тупицами из-за того, что не умели снимать видео для TikTok.

Недавнее исследование, опубликованное в Science, извлекло ген неандертальца из образцов древней ДНК и внедрило его в мозг хорьков и мышей, а также органоиды «минимозга», изготовленные из стволовых клеток человека. В мозге, засеянном ДНК неандертальца, новые клетки мозга формировались медленнее в процессе развития, что позволяет предположить, что у них, возможно, был более низкий когнитивный пик, чем у Homo sapiens.

Хотя новые исследования позволили нам лучше понять неандертальцев, авторы последней статьи заявили, что даже их инновационный подход лишь намекает на сниженные когнитивные функции неандертальцев. Нам все еще не хватает научной базы, подтверждающей многие десятилетия превалирования неандертальского интеллекта в популярной культуре.

Таким образом, можно сделать вывод, что неандертальцы не были так уж «тупыми», как мы ранее думали. Они были одними из наших ближайших родственников, и их мозг имел свои особенности, которые отличались от мозга современного человека. Однако, чтобы окончательно ответить на вопрос о том, насколько умны были неандертальцы, необходимо провести дальнейшие исследования.