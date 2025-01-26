 

Китайская гигантская саламандра может состоять из девяти различных видов

26.01.2025, 4:05, Разное
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Международная команда ученых обнаружила, что китайская гигантская саламандра может включать в себя девять различных видов.

Фото из открытых источников / en.m.wikipedia.org

До недавнего времени считалось, что китайская гигантская саламандра – это отдельный вид, но в 2019 году исследователи подтвердили, что она состоит из трех различных видов. Однако, по словам ведущего автора исследования Мелиссы Марр, исследователи давно подозревали, что китайская гигантская саламандра состоит из большего числа видов.

Исследователи проанализировали различия в ДНК между различными популяциями саламандр и сравнили их с различиями, наблюдаемыми между другими видами саламандр. Результаты исследования показали, что хотя эти амфибии кажутся похожими, они генетически разделились по крайней мере на семь различных видов. Возможно, их даже целых девять видов, хотя данных недостаточно, чтобы подтвердить это с уверенностью.

Китайские гигантские саламандры находятся под угрозой исчезновения, в первую очередь из-за чрезмерной эксплуатации диких видов для индустрии выращивания саламандр, которая обеспечивает рынок элитных продуктов питания в Китае.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты должны сыграть решающую роль в формировании усилий по сохранению этих саламандр. Сохранение китайских гигантских саламандр и их генетического разнообразия жизненно важно для поддержания здоровья их экосистем.

Ученые призывают сосредоточиться на выявлении ранее неизвестных видов гигантских саламандр в Китае, поиске выживших особей и обеспечении их признания в природоохранном законодательстве. Без этих действий существует риск потерять этих животных навсегда, прежде чем будут приняты надлежащие меры защиты для их сохранения.


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