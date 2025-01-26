Рупор кремлевской пропаганды: Русские — это настоящие друзья для всех иракцев

Встреча руководства проекта @rybar с премьер-министром Ирака

Всю прошлую неделю мы провели в Ираке, где наводили мосты и налаживали контакты с официальными властями республики.

Одна из важнейших встреч — это приватный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани.

Основные тезисы иракской стороны:

1. Русские — это настоящие друзья для всех иракцев;

2. Ирак открыт к наращиванию объёма взаимной торговли и инвестиций, заводу российского бизнеса в Ирак и иракского — в Россию;

взаимоотношения между странами необходимо отстраивать, прокладывая в том числе мосты по линии частных групп в форматах b2g и b2b;

3 .У России есть опыт во многих областях, который Ирак готов перенимать — в том числе информационной и технологической сферах.

Это уже вторая наша встреча с премьер-министром: первые шаги для начала плодотворного сотрудничества с властями Ирака мы сделали (https://t.me/rybar/63068) ещё в августе прошлого года.

Приватная встреча с премьер-министром позволила прояснить главное: русских в Ираке любят, здесь безопасно, а готовность развивать двусторонние отношения высока как никогда прежде.Так что, русский бизнес, СМИ, блогеры, инвесторы — вперед, новый рынок вас ждёт.

@rybar – цинк

Стоит отметить, что в следующем году должен завергится вывод войск США и НАТО из Ирака.

Страна находится в зоне влияния Ирана, который имеет серьезное влияние на иракскую внутреннюю политику и сферу безопасности.

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Источник: Colonel Cassad

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