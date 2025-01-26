 

Гребневики могут сливаться в одну особь, обнаружили ученые

26.01.2025, 2:05, Разное
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Недавно группа ученых из Эксетерского университета в Великобритании и Национального института естественных наук в Окадзаки (Япония) обнаружила, что при повреждении гребневики Mnemiopsis leidyi могут сливаться в одну особь, разделяя некоторые функции организма. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Фото из открытых источников

Команда исследователей, возглавляемая доктором Кей Джокурой, держала популяцию гребешков в аквариуме с морской водой, когда они заметили необычно крупную особь со странной формой тела. Казалось, что два гребешка слились воедино, но было трудно представить, что такое возможно.

«Я был очень удивлен», — рассказал IFLScience доктор Джокура. «В тот момент я был один, но я сразу же пошел показать это другим исследователям травы».

Их подозрения подтвердились, когда Джокура наткнулся на старое, но очень актуальное исследование гребневиков.

Внимательно изучив описание успешных экспериментов по пересадке тканей гребневиков, команда решила провести собственные эксперименты. Они собрали гребневиков из разных мест, найденных в разные дни, и поместили их в тесный контакт после удаления части их тела.

Результаты экспериментов были поражающими: девять из десяти экспериментов показали, что гребневики успешно сливались, и все слившиеся пары выжили в течение трех недель, которые они провели в резервуаре для содержания. За это время у них развились общие функции организма, в том числе синхронизированные сокращения мышц.

«Мы были поражены, обнаружив, что механическая стимуляция, приложенная к одной стороне сросшегося гребневика, привела к синхронному сокращению мышц на другой стороне», — сказал Джокура.

У слившихся особей также были объединенные пищеварительные тракты, которые обеспечивали достаточную насыщенность всего организма. Было ясно, что у двух желеобразных гребней не было особых проблем с тем, чтобы стать одним целым.

«Наши результаты показывают, что гребенофорам может не хватать системы аллопознавания, которая заключается в способности отличать себя от других», – добавила Джокура. «Кроме того, данные подразумевают, что два даже разных человека могут быстро объединить свои нервные системы и разделить потенциалы действия».

Доктор Джокура планирует разгадать это явление, сосредоточив внимание на будущих исследованиях нервной системы слившихся желеобразных гребней, используя живую визуализацию для непосредственного наблюдения за тем, как электрические сигналы передаются между ними.


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