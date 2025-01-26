Наша галактика может быть частью гигантской структуры

Астрономы сделали сенсационное открытие, которое может изменить наше представление о структуре Вселенной. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что наша галактика, Млечный Путь, может быть крошечной частью еще более крупной локальной структуры, чем мы думали.

Фото из открытых источников

Мы знаем, что наша галактика вращается вокруг Солнца, а Солнце является частью Млечного Пути, который, в свою очередь, является частью Локальной группы, включающей несколько небольших галактик и Андромеду. Но на этом дело не заканчивается. Локальная группа находится на внешнем краю сверхскопления Девы, которое само по себе является частью гигантского бассейна, известного как Ланиакеа. Новое исследование показало, что Ланиакеа тоже находится в большем «бассейне притяжения» (BoA), потенциально в 10 раз превышающем ее объем.

Фото из открытых источников / Карта бассейна притяжения / Гавайский университет в Маноа

Команда астрономов создала «вероятностную карту» локальной вселенной, учитывая ошибки, возникающие при попытке измерить скорость и движение галактик. Они обнаружили, что BoA включает в себя множество гигантских структур, в том числе таинственный Великий аттрактор.

Если это открытие будет подтверждено дальнейшими наблюдениями и анализом, оно может кардинально изменить наше представление о структуре Вселенной. Это может также помочь нам лучше понять, как работает гравитация в крупных масштабах. Кроме того, это открытие может иметь серьезные последствия для наших моделей Вселенной, если при дальнейших наблюдениях и анализе будет обнаружена та же структура.

Команда планирует продолжить картографирование крупнейших структур в космосе. Они хотят лучше понять, как эти структуры формируются и эволюционируют.