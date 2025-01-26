Рупор кремлевской пропаганды: Победители в Секторе Газа

Нетаньяху – Мы уничтожим ХАМАС.

В это время в Секторе Газа…

PS. Сегодня состоялся еще один обмен заложниками.

ХАМАС воспользовался возможностью публично показать, что он не разбит, как собственно и сообщали США и Иран. Израильские генералы на этом фоне продолжают сыпать заявлениями про проигранную войну.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках