Рупор кремлевской пропаганды: Победители в Секторе Газа
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Нетаньяху – Мы уничтожим ХАМАС.
В это время в Секторе Газа…
PS. Сегодня состоялся еще один обмен заложниками.
ХАМАС воспользовался возможностью публично показать, что он не разбит, как собственно и сообщали США и Иран. Израильские генералы на этом фоне продолжают сыпать заявлениями про проигранную войну.
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Источник: Colonel Cassad
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