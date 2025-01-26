Мнение «аналитика»: О главном про «наших мальчиков» Z… А вы небось и не знали?

Вот и правда кажется, что про них известно уже всё. И «снежинки» они, и герои. «Мамкины конфетки», которые… не ноют в окопах. И брутальные мачо… штурмовавшие Верхний Ларс. Надежда нации, а также её головная боль.

Но самое главное про них всё-таки упускается в рассуждениях про «нынешнее племя». И это удивительно — ведь тут статистика знает всё!

А мы — кажется, нет.

Перед Днём студента, который в России традиционно отмечается 25 января, «Финуслуги» решили выяснить, есть ли у «мучеников науки» банковские #вклады. А если есть, то какой средний размер этих сбережений. В итоге устоявшийся миф о бедных студентах был разрушен.

судя по исследованиям «Финуслуг», современные молодые люди вполне финансово грамотны и хорошо умеют обращаться с деньгами. Средний размер сбережений студента в 2024 году составил 390 тыс. руб. Средний срок размещения — 5 месяцев. В анализе использовались данные по клиентам в возрасте 18–25 лет, большинство из которых — учащиеся средних специальных и высших учебных заведений.

При этом средний размер банковского вклада физического лица на 1 октября 2024 года составил в России 370 тыс. руб.

Такая информация о поведении «Поколения Z» обескуражила многих родителей. Появились предположения, что на статистику повлияли крупные депозиты малого числа «детей Абрамовича». Хотя олигархи, как правило, оставляют отпрыскам не сами #деньги, пусть и в виде срочных депозитов, а более продвинутые финансовые инструменты.

Меж ьем многие студенты параллельно с учёбой действительно создают и развивают собственный #бизнес. Или имеют неплохие подработки на стороне. А если родители об этом не знают, и продолжают оплачивать учёбу своим любимым «зеткам», то кто им доктор?

А вы знали, что ваши дети не так уж бедны и беспомощны, как вам кажется?

И что выпрашивая медяки на проезд, они вас просто разводят?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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