 

Axios – Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю тяжелых бомб

25.01.2025, 23:15, Новости дня
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Администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку Израилю тяжелых (908 кг) бомб.

Решение президента Байдена остановить поставку тяжелых бомб в мае прошлого года спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе, пишет Axios.

Корреспондент издания Барак Равид считает со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.


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