Axios – Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю тяжелых бомб

Администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку Израилю тяжелых (908 кг) бомб.

Решение президента Байдена остановить поставку тяжелых бомб в мае прошлого года спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе, пишет Axios.

Корреспондент издания Барак Равид считает со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.