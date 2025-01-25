Ученые разработали препарат, заменяющий интенсивную тренировку

Ученые из Дании создали препарат LaKe, который имитирует эффект тренировки без движения мышц, выводит токсины из клеток и укрепляет сердце. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников

В ходе исследования на крысах исследователи обнаружили, что препарат оказывал ту же пользу для здоровья, что и быстрый бег на 10 км. Химик Томас Поулсен из Орхусского университета, руководивший исследованием, отметил, что препарат может стать ключом к выздоровлению для людей с физическими недугами, такими как слабое сердце или общая слабость.

Обычно после тренировки организм переходит в состояние воспаления с повышением уровня лактата и кетонов. Новый препарат может «искусственно контролировать количество лактата и кетонов безопасным способом». Это приводит к выработке гормона, подавляющего аппетит, и снижению уровня свободных жирных кислот в крови, что даёт ряд преимуществ для здоровья, например, снижает риск развития метаболического синдрома.

В настоящее время препарат проходит испытания, чтобы проверить его безопасность для использования людьми. В случае успеха молекулу можно превратить в пищевую добавку. Однако исследователи предупреждают, что, скорее всего, пройдут годы, прежде чем она станет доступной.

Открытие препарата может позволить людям получать пользу от тренировки без необходимости в физических нагрузках. Это может быть особенно полезно для людей с физическими недугами, которые не могут заниматься спортом.