Рупор кремлевской пропаганды: “Носферату”

Посмотрел вчера распиареный ремейк "Носферату" – древнего фильма 1922 года про графа Дракулу, который не Дракула, а Орлок.

В целом, осталось чувство непонимания, зачем это было снято, кроме желания хайпануть на известном первоисточнике.

Ничего принципиально нового режиссер в данную историю не принес, хотя казалось бы – 100 лет с хвостиком с фильму, кино проделало большой путь, но…

Из плюсов, готическая стилистика и неплохая операторская работа. Все остальное – никакое. Особенно позабавили кривляния актеров, призванные показать ужас, но пробивающие на смех.

Собственно, если вспомнить другие фильмы Эггерса вроде "Варяга" и "Маяка", то и там форма явно передавливала содержание. "Носферату" из этой же оперы. Автор упивается своим "чувством стиля", аля Тарковский. Но выглядит все это неоправданно претенциозно и тяжеловесно. В общем, замахнулся на великое, но в итоге показал тень козы на стене.

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Источник: Colonel Cassad

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