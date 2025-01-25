 

Рупор кремлевской пропаганды: “Носферату”

25.01.2025, 22:45, Разное
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Посмотрел вчера распиареный ремейк "Носферату" – древнего фильма 1922 года про графа Дракулу, который не Дракула, а Орлок.
В целом, осталось чувство непонимания, зачем это было снято, кроме желания хайпануть на известном первоисточнике.
Ничего принципиально нового режиссер в данную историю не принес, хотя казалось бы – 100 лет с хвостиком с фильму, кино проделало большой путь, но…

Из плюсов, готическая стилистика и неплохая операторская работа. Все остальное – никакое. Особенно позабавили кривляния актеров, призванные показать ужас, но пробивающие на смех.

Собственно, если вспомнить другие фильмы Эггерса вроде "Варяга" и "Маяка", то и там форма явно передавливала содержание. "Носферату" из этой же оперы. Автор упивается своим "чувством стиля", аля Тарковский. Но выглядит все это неоправданно претенциозно и тяжеловесно. В общем, замахнулся на великое, но в итоге показал тень козы на стене.

Источник: Colonel Cassad

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