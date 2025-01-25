Комета Энке выбросила в сторону Земли несколько гигантских, километровых космических камней

Астрономы обратили внимание на поток обломков, который, как считается, происходит от кометы Энке. Это открытие вызвало одновременно интерес и беспокойство, поскольку среди обломков могут быть и более крупные объекты размером в километр, представляющие угрозу для Земли.

Фото из открытых источников

Кометы – это небольшие объекты, состоящие в основном из льда, пыли или каменистого материала. Они происходят из отдаленных частей Солнечной системы, в частности пояса Койпера и облака Оорта. По мере приближения к Солнцу тепло заставляет лед сублимироваться в газ, создавая газовую кому и длинный хвост.

Комета Энке – это короткопериодическая комета с периодом обращения 3,3 года, которая была впервые обнаружена в 1786 году Пьером Мехеном. Она прибыла из отдаленных частей Солнечной системы и, по мере приближения к Солнцу, выбрасывает пыль и обломки. Эти обломки приводят к образованию метеорного потока Тауриды, который виден в конце октября – начале ноября.

Группа астрономов с помощью телескопа Zwicky Transient Facility (ZTF) провела исследование обломков и обнаружила, что в ней содержится лишь горстка астероидов километрового размера – около 9-14 объектов. Это открытие успокоило астрономов, поскольку ранее предполагалось, что таких объектов может быть гораздо больше.

«Судя по нашим выводам, родительский объект, который первоначально создал рой, вероятно, был ближе к 10 километрам в диаметре, а не массивный объект протяженностью 100 километров», – объяснил Цюаньчжи Йе, ассистент ученых-исследователей.

В ближайшие годы астрономы планируют продолжить наблюдения за кометой, когда она снова пройдет вблизи Земли. Это исследование может помочь нам лучше понять комету Энке и ее обломки.