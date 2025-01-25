Рупор кремлевской пропаганды: О стрелковой подготовке для борьбы с БПЛА

О стрелковой подготовке для борьбы с БПЛА

К нашим бойцам приехала чемпионка России, мастер спорта по практической стрельбе из ружья – Тараносова Анна (https://t.me/saiganarus)!

Несмотря на загруженность наших парней, мы выделили время, чтобы они попрактиковались в стрельбе и отработали навыки работы с ружьем 12 калибра. Работали парни из отрядов "Тимсо (https://t.me/SpNAhmatTimso)", "Аид (https://t.me/iamsniper)", "Талиб (https://t.me/+SKcdZxpPoZozOGIy)" Росгвардии, смежные подразделения МО.

Эти навыки будут полезны не только во время выполнения боевых задач, но и в борьбе с FPV-дронами, которые становятся все более распространенными на поле боя.

Работа с дроном требует быстрой реакции и точности, а умение стрелять из ружья значительно увеличивает шансы на успех. Организатор тренировок "Лыня (https://t.me/Lunay14)"

https://t.me/SpNAhmatTimso/53 – цинк

1. Во-первых, сразу видим спортсмена здорового человека, не нейтрального любителя белых флагов. Цените спортсменов с гражданской позицией.

2. Во-вторых, обучение личного состава стрельбе по дронам представляется более перспективной формой подготовки пехотинца, нежели рекомендации играть в "морская фигура замри" в расчете, что оператор дрона не заметит бойца.

3. Само собой, это требует не только дополнительной стрелковой подготовки, но и наращивания поставок в армию 12-го калибра, которого объективно не хватает.

4. Разумеется, лучше всего когда есть работающий РЭБ, но РЭБ есть далеко не всегда, да и с развитием дронов на оптоволокне (а в перспективе и с машинным зрением) РЭБ никак бойца защитить не сможет – только сам с товарищами.

5. Также необходимо продумать тактику малого ПВО и мобильных групп ПВО. Потому что стрельба по дронам повышает шансы на выживание, но не выглядит полноценным решением существующей проблемы недостаточности тактической ПВО в вопросе борьбы с малоразмерными дронами.

https://t.me/boris_rozhin/152425 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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