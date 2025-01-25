Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником
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«Я поздравляю студентов Подмосковья с праздником, желаю им
больших достижений. Пусть все мечты сбываются, знакомьтесь, влюбляйтесь,
получайте знания, которые помогут вам в жизни. Огромное спасибо и
преподавателям, дающим эти знания. Хочу поблагодарить передовые вузы нашей
страны, партнерством с которыми мы дорожим – это и МГУ, и Бауманка, и Физтех, и
МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они очень охотно сотрудничают с нашими
флагманскими школами», – прокомментировал губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
Губернатор также отметил роль Марка Курцера, ректора
МГИМО-МЕД, в создании университета, подчеркнув, что вуз стал важной частью
образовательной системы региона.
МГИМО-МЕД создали в сентябре 2022 года. На его базе
обучается 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по
направлениям «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия» и «Терапия».
В 2025 году в вузе откроется программа «Анестезиология и
реаниматология». Практику студенты проходят в крупнейших клиниках Москвы и
Подмосковья, включая госпитали группы компаний «Мать и дитя».
Ректор МГИМО-МЕД Марк Курцер сообщил, что на территории
госпиталя «Лапино» будет построен кампус университета, который позволит
готовить десятки тысяч врачей. Он выразил благодарность губернатору Подмосковья
и ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку проекта.
По данным властей региона, в Подмосковье обучаются более
203 тысяч студентов в 66 вузах и 112 колледжах. Одинцовский филиал МГИМО, в
структуру которого входит МГИМО-МЕД, действует с 2015 года и насчитывает 2,7
тысячи студентов.
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