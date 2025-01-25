Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником

«Я поздравляю студентов Подмосковья с праздником, желаю им

больших достижений. Пусть все мечты сбываются, знакомьтесь, влюбляйтесь,

получайте знания, которые помогут вам в жизни. Огромное спасибо и

преподавателям, дающим эти знания. Хочу поблагодарить передовые вузы нашей

страны, партнерством с которыми мы дорожим – это и МГУ, и Бауманка, и Физтех, и

МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они очень охотно сотрудничают с нашими

флагманскими школами», – прокомментировал губернатор Московской области

Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил роль Марка Курцера, ректора

МГИМО-МЕД, в создании университета, подчеркнув, что вуз стал важной частью

образовательной системы региона.

МГИМО-МЕД создали в сентябре 2022 года. На его базе

обучается 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по

направлениям «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия» и «Терапия».

В 2025 году в вузе откроется программа «Анестезиология и

реаниматология». Практику студенты проходят в крупнейших клиниках Москвы и

Подмосковья, включая госпитали группы компаний «Мать и дитя».

Ректор МГИМО-МЕД Марк Курцер сообщил, что на территории

госпиталя «Лапино» будет построен кампус университета, который позволит

готовить десятки тысяч врачей. Он выразил благодарность губернатору Подмосковья

и ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку проекта.

По данным властей региона, в Подмосковье обучаются более

203 тысяч студентов в 66 вузах и 112 колледжах. Одинцовский филиал МГИМО, в

структуру которого входит МГИМО-МЕД, действует с 2015 года и насчитывает 2,7

тысячи студентов.