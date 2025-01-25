 

Удивительная память слонов: они запоминают людей спустя десятилетия

25.01.2025, 21:10, Разное
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Недавно исследователи из Германии и Франции узнали много интересного об интеллекте слонов. Оказалось, что эти животные способны запоминать людей, с которыми они взаимодействовали, даже спустя годы.

Фото из открытых источников

В рамках эксперимента, описанного в журнале Zoo Biology, были взяты две слонихи, Биби и Панья, которые 13 лет назад переехали из Берлинского зоопарка в Серенгети-парк. Ученые провели серию тестов, чтобы проверить, могут ли слоны распознавать запахи и фотографии своих бывших смотрителей.

Результаты эксперимента были удивительными. Слоны явно проявляли интерес к знакомым запахам и звукам, чаще подходили и дольше задерживались возле стоек, где находились стимулы от бывших смотрителей. Это свидетельствует о том, что слоны способны запоминать запахи и узнавать их даже спустя более 10 лет.

Слоны давно известны своим развитым интеллектом и сложным поведением. Они умеют различать друг друга, «звать по имени» и даже выбирать форму приветствия в зависимости от ситуации. Однако способность запоминать людей, с которыми они общались в прошлом, долгое время оставалась малоизученной.

Авторы исследования считают, что полученные данные подчеркивают важность установления долговременных отношений между слонами и сотрудниками зоопарков.


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