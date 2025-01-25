Мнение: Воскрешение вымерших животных, продление жизни мышей и старение из-за одиночества

1. Американская компания обещает воскресить мамонтов и других вымерших животных. Конечно, обещать американцы никогда не стеснялись, однако эти учёные не только утверждают, что близки к цели, но и собрали большие деньги на свой проект (ссылка):



Стартап, обещающий воскресить мамонта, привлек $200 млн. <…>

Компания пытается возродить вымершие виды, включая шерстистого мамонта и тасманийского тигра. Несмотря на отсутствие доходов и планы завершить эти проекты не ранее 2028 года, Колоссал добилась успехов в геномном редактировании и уже завершила картирование геномов мамонта и тилацина. Интерес инвесторов к стартапу, вероятно, обусловлен его разработками в сфере искусственных маток, потенциально способных решить проблему бесплодия. <…>

Компания утверждает, что добилась успехов по всем трем своим основным проектам, которые, помимо мамонта и тасманийского тигра, включают птицу додо. <…>

Технология возрождения вымерших видов Колоссал основана на картировании всего генома вымершего животного. Затем полученная карта сравнивается с геномом ближайшего ныне живущего родственника (в случае мамонта — азиатского слона). Картирование геномов мамонта и тасманийского тигра (тилацина) уже завершено. Ученые компании применяют инструмент редактирования генов CRISPR для модификации клеток азиатского слона.

Финальным этапом станет помещение измененных клеток в яйцеклетку и имплантация полученного эмбриона слонихе, которая выносит и родит мамонтёнка.

200 млн долларов — это примерно две новых станции метро: существенные, но отнюдь не космические деньги. Для сравнения, на развитие ИИ сейчас в США выделили очередные 500 млрд долларов, и вот это уже деньги большие: на них можно было бы вырыть метро от Мурманска до Владивостока, через Москву, с ответвлением в Крым.

Кстати, если учёным удастся достаточно продвинуться, они мимоходом разрешат проблему «Красной книги». Любое животное или растение можно будет в случае чего просто распечатать заново из архива.

2. Впрочем, центр современного биотеха уже находится в Китае, так что по-настоящему прорывных новостей я жду оттуда. На этот раз, к примеру, китайские учёные методами генной терапии смогли увеличить срок жизни мышей и заметно уменьшить эффекты старения (ссылка):



Новые эксперименты показали, что введение miR-302b грызунам действительно оказывает омолаживающий эффект. У животных снижался уровень воспалительных биомаркеров, улучшались физические показатели и когнитивные функции. Отмечено даже улучшение в росте волос. Наконец, на фоне лечения продолжительность жизни увеличилась на 4,5 месяца по сравнению с группой контроля.

В неволе мыши живут примерно два-три года. Возьмём средний срок в 2,5 года, получается, что было достигнуто продление жизни на 15%. Неплохой результат. Если бы людям настолько продлили жизнь, мы бы жили дольше на 11 лет (84 года по сравнению с нынешней среднемировой продолжительностью жизни в 73 года). Пенсионный возраст, соответственно, лет на 10 тоже можно было бы поднять.

3. Британские учёные доказали, что одиночество вредно и приводит к ускоренному старению (ссылка):

Новая работа окончательно связывает одиночество и старение организма — ученые определили в крови биомаркеры, указывающие на ухудшение здоровья на фоне дефицита общения. <…>

Во-первых, ученые подтвердили наличие связи одиночества и старения на молекулярном уровне. Во-вторых, они идентифицировали 175 белков, связанных со старением и социальной изоляцией и 25 белков, связанных со старением и одиночеством. Примерно 85% «белков одиночества» совпадали с «белками изоляции».

Установлено, что многие из найденных биомаркеров были связаны с воспалением, реакцией на стресс, вирусными инфекциями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, инсультом и ранней смертностью.

И это, кстати, снова к вопросу о рисках раннего выхода на пенсию. Лично я к повышению или понижению пенсионного возраста отношусь с безразличием — наше государство считает предпринимателей недостаточно важными членами общества, чтобы платить нам пенсию выше минималки. Вместе с тем, я верю в пользу труда, поэтому собираюсь работать примерно до 75 лет — ну, если медицина останется примерно на том же уровне, что и сейчас.

Забавнее же всего, что пользу труда яростнее всего отрицают… коммунисты. Хотя, казалось бы, согласно их идеологии пенсионер, который физически может работать, но не работает, а живёт на пенсию, мало чем отличается от сорокалетнего рантье.