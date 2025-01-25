Магнитные аномалии в Пума-Пунку зафиксировали исследователи

В высокогорном регионе Боливийского Альтиплано, к югу от озера Титикака и древнего комплекса Тиауанако, расположены руины Пума-Пунку – одного из самых удивительных древних каменных сооружений на планете. Это древнее сооружение, построенное представителями культуры Тиуанако в бронзовом веке, примерно 2000 лет назад, является предметом всеобщего интереса и загадки для современных археологов.

Фото из открытых источников

Пума-Пунку поражает своей точностью и технологиями, использованными при его строительстве. Представители древней культуры с невероятной точностью вырезали и обрабатывали гранитные камни, перевозили глыбы весом более 50 тонн и устанавливали их на место, как пазлы, так, что между ними не пролезал лист бумаги. Но как они это сделали? Этот вопрос остается без ответа, и современные археологи не могут объяснить, каким образом древние люди достигли такой точности и технологического уровня.

Фото из открытых источников

Но это не единственная загадка Пума-Пунку. В этом месте также обнаружена небольшая магнитная аномалия, которая делает его еще более странным. Исследователь и писатель Брайен Фёрстер заметил эту особенность и пригласил всех в путешествие по боливийскому Альтиплано, чтобы осмотреть Пума-Пунку и увидеть, как некоторые камни в этом месте демонстрируют магнитные аномалии.

Фото из открытых источников

Еще одна загадка Пума-Пунку – как древние люди перевезли эти массивные каменные блоки весом в десятки тонн на расстояние 70 километров от каменоломни до Пума-Пунку? Это вопрос, который остается без ответа, и современные археологи не могут объяснить, каким образом древние люди достигли такого уровня технологического развития.

Исследователи не исключают того, что обнаруженная магнитная аномалия может быть следствием применения неизвестных науке древний технологий.

Пума-Пунку – это место, которое вызывает много вопросов и загадок. Как древние люди построили это сооружение? Как они достигли такой точности и технологического уровня? Как они перевезли каменные блоки на такое большое расстояние? Эти вопросы остаются без ответа, и Пума-Пунку остается одним из самых загадочных археологических памятников на планете.