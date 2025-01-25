Мнение: Как ИИ сокращает и увеличивает рабочие места, роботы оккупируют лифты и доставка почты дронами

1. Пессимизм по поводу искусственного интеллекта сменился в мире оптимизмом. Или наоборот — если вы воспринимаете сценарий Терминатора всерьёз. В конце 2022 года, после появления ЧатаЖПТ, технически подкованные наблюдатели испытали настоящий шок: стало ясно, что создание полноценного ИИ весьма вероятно, причём не в отдалённом будущем, а уже в течение 5-10 лет. Волей-неволей пришлось всерьёз учитывать риск войны человечества против ИИ и риск изобретения искинами чересчур продвинутых технологий, то есть риск сценария «обезьяна с гранатой».

На этом фоне более «житейский» риск — уничтожение роботами рабочих мест — казался уже менее важным. Некоторые даже воодушевлённо уверяли нас, что роботы создадут значительно рабочих мест, чем заберут. Цитирую, например (ссылка):



Искусственный интеллект трансформирует рынок труда: согласно отчету Всемирного экономического форума, к 2030 году ИИ создаст 170 млн рабочих мест и упразднит 92 млн, что приведет к чистому приросту на 78 млн позиций. Компании пересматривают свои стратегии: 77% планируют программы переобучения, чтобы помочь сотрудникам адаптироваться к ИИ, а 40% намерены сократить штат благодаря автоматизации. ВЭФ подчеркивает важность сотрудничества людей и машин, отмечая, что ключевыми навыками будущего станут технологическая грамотность, работа с ИИ и большими данными. <…> В опросе участвовали 1000 компаний, где работают 14 млн человек по всему миру. <…>

В отчете ВЭФ также указаны конкретные профессии, число которых сокращается. В начале списка — почтовые работники, секретари и бухгалтеры. Сокращение этих рабочих мест связано, в том числе, с внедрением искусственного интеллекта. Впервые в число наиболее быстро сокращающихся позиций попали графические дизайнеры и юрисконсульты. ВЭФ предполагает, что это связано с тем, что генеративный ИИ все лучше справляется с творческой и административной работой.

Действительно, работу некоторых дизайнеров ИИ уже ускорил в 5-10 раз — пропорционально сократив количество нужных рынку рабочих мест. Что касается мест, которые ИИ создаст… я подозреваю, что ИИ — это одна из так называемых «закрывающих» технологий, то есть технологий, которые решают определённую проблему под корень, позволяя «высвободить» тем самым работников, которые раньше получали деньги за её решение. Из технологий прошлого это, например, телеграф и телефон, которые вышвырнули на мороз огромное количество курьеров. Из технологий настоящего — роботы доставщики и автопилоты, которые аналогичным образом вышвыривают на мороз таксистов и работников служб доставки.

Надеяться, что ИИ создаст какие-то новые рабочие места можно, однако между рисками и надеждами есть существенный дисбаланс. В том, что ИИ уничтожит многие рабочие места, мы можем быть уверены — собственно, процесс уже идёт. А вот на создание новых рабочих мест мы можем только робко надеяться: примерно так, как косая на один глаз Роза Гонгер из деревни Свампшир надеется, что однажды проезжающий мимо принц влюбится в неё без памяти и поведёт под венец.

2. Алексей Райсих пишет про наглых роботов-доставщиков в Китае, которые уже умеют ездить по делам, но ещё не умеют вести себя вежливо, занимая необходимый минимум пространства в общественных местах (ссылка):



Нам нужна сегрегация. Роботы занимают слишком много места, белым людям в лифтах уже развернуться негде. Даёшь отдельные лифты для роботов, или пусть пешком идут по ступенькам.

В отелях эти роботы уже практически стандарт. Еду развозят по номерам и другие мелкие поручения выполняют. Занимают весь лифт вечно. Он же четко посередине встает, подвинуться к краю он не хочет.

А что дальше будет? В автобусах, в метро места людям не останется? Рабочие места робомигранты заберут? Роботов нужно остановить пока не поздно).

Выглядит смешно, однако с точки зрения директора отеля такие роботы — важная экономия на зарплатах. При этом если директор отеля окажется робофобом, и самоходные тележки покупать не будет, он просто не выдержит конкуренцию по цене: отель будет приносить мало прибыли, и его в итоге продадут более современному владельцу.

3. Почта России вот уже несколько лет тестирует доставку грузов дронами. Из-за ограничений на полёты беспилотников работать сложнее, чем было до 2022 года, требуется специальный правовой режим, который на днях был продлён (ссылка).

Основная проблема в стоимости доставки. Отправить дрон с письмом или посылкой в отдалённый полярный посёлок оказывается намного дороже, чем если использовать для этого попутный самолёт:

Например, доставка из поселка Тазовский в поселок Антипаюта (оба населенных пункта расположены в Ямало-Ненецком автономном округе) с помощью БПЛА стоит в 152 раза дороже, чем при использовании регулярного рейса — 13,6 тысячи рублей за килограмм груза против 90 рублей. И даже при использовании чартерного рейса цена пересылки дроном оказывается в 43 раза выше. <…>

Комментируя результаты работы в ЯНАО, представитель компании говорил о недостаточной надежности беспилотников, доступных к эксплуатации, и нехватке инфраструктуры, что и обеспечило настолько обескураживающий рост стоимости. Тем не менее участники эксперимента верят, что в будущем в России появятся заметно более дешевые и надежные аппараты.

Полагаю, проблема не в технологии, а в Почте. Почта — это огромная неповоротливая корпорация, которая просто не умеет ни делать дёшево, ни учитывать в себестоимости затраты на бюрократию. Никогда не забуду, как к нам в офис на заключение копеечного договора приехали целых три (!) директора из местного филиала Почты. Договор мы, кстати, не заключили: они что-то долго обсуждали на протяжении недель, если не месяцев, но в итоге так и не сумели расходы согласовать.