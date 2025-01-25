Мнение: Кто в Европе вымирает

Думаю, очень интересно было бы сделать подобный ролик, но по РФ – где бы таким же образом были проанализированы разные регионы страны. В том же духе – где какой отток населения, где обезлюдели сельские поселения (деревни), откуда народ бежит “в поисках лучшей жизни”. Подозреваю, что у нас таких регионов вообще десятки. Только по России такого не снимут – цензура.

В этом обзоре по Европе не удивляет наличие в списке всех трех стран Прибалтики (про них давно пишут, что там самое большое за 30 лет сокращение населения), вообще почти всех стран бывшего “соцлагеря” (Румыния, Болгария, Хорватия, Босния и Герцеговина) – после совка очень у многих оказалась подорвана сама по себе воля к жизни. Но меня поразили Греция и, особенно, Италия! В Италии, оказывается, уровень рождаемости самый низкий в Европе – всего 1,24 ребенка на семью. При настолько низком коэффициэнте воспроизводства понятно, что население должно сокращаться чуть ли не вдвое за одно поколение. Понятно становится, откуда в Европе эта страсть ввозить мигрантов.

А в Швеции? Послушать интересно – видно, что везде один и тот же процесс: народ мигрирует с севера на юг, из более холодных мест в более теплые, из деревень – в столицы. Рыба ищет где глубже, а народонаселение – где южнее. В Швеции обезлюживается север страны, все прутся в Стокгольм. Но там по крайней мере люди остаются в пределах родных границ; а в Прибалтике, которые сами по себе крохотные, население просто вымывает.

Что касается России, то мы прямо сейчас наблюдаем такую же тенденцию – бегство на юг, туда, где теплее; разве не этим объясняется война на Украине? Лемминги идут туда же, волна за волной, южнее, тупо и не разбирая дороги. Нерест! “Там тепло, там яблоки!”

В общем, ясно, что тут проявляется базовое стремление человеческих особей: они ищут, куда отползти, по двум критериям: туда, где

а) теплее

б) интереснее.

Поэтому и выбирают или юг, или столицы. Соответственно, мы видим, насколько убога нынешняя в России “борьба с демграфическим кризисом”: запрещать аборты и, видимо, бороться с презервативами. Надо, на самом деле, делать Россию теплее и интереснее. Только так люди начнут размножаться. Может быть. Пока что Россия – страна очень холодная. Арктическая. И до зубной боли неинтересная.