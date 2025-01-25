 

«Вернусь через 4 года и всё исправлю» – Байден пообещал отменить все указы Трампа

25.01.2025, 19:33, Разное
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Экс-президент США Джозеф Байден заявил о своём намерении участвовать в президентских выборах 2028 года.

По его словам, первым делом он отменит исполнительные указы Дональда Трампа и восстановит действия его собственных решений, которые Трамп отменил.

Байден отметил, что он всё ещё мудр, трудоспособен и полон сил. Попытки Трампа отменить гендерные квоты в детских садах, свернуть программу по разнообразию в Голливуде и утвердить существование только двух гендеров он назвал «преступлениями против человечества».

В настоящее время экс-президент занят поиском напарника для поста вице-президента. В числе возможных кандидатов Байден назвал Генри Киссинджера, с которым он «дружит много лет и каждый день советуется по разным вопросам».

В Белом доме скептически отреагировали как на участие в будущих выборах Джо Байдена, так и на саму возможность их проведения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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