Ровер обнаружил на Марсе камень, похожий на человеческую голову

Недавно NASA опубликовало фотографию марсианского камня, который своим странным видом привлек внимание исследователей. Камень, который стал «изображением недели», похож на человеческую голову или, может быть, на какой-то вид снежного человека. Однако с научной точки зрения этот камень менее интересен, чем остальные камни, найденные на планете.

Фото из открытых источников / NASA / JPL-Caltech / ASU

Но почему люди видят на фотографиях горных пород знакомые очертания, которых нет? Этот феномен называется парейдолией. С точки зрения нашей эволюции, очень важно как можно быстрее выявлять паттерны, которые могут представлять для нас опасность. Карл Саган объяснил в своей книге «Мир, населенный демонами — наука как свеча во тьме», что способность распознавать угрозы необходима для нашего выживания.

Древние люди, которые убегали от того, что могло оказаться львом, прячущимся в кустах, с большей вероятностью выживали. Те, кто не мог разглядеть «очертания» льва, могли быть съедены. Если они убегали, но оказывалось, что лев на самом деле был просто камнем, это тоже нормально. Эти люди выживали в любом случае и передавали свои гены следующему поколению.

По словам доктора Джесс Таубер из Университета Квинсленда, «наш мозг постоянно пытается понять окружающий мир. Один из способов, с помощью которого мозг достигает этой цели, — это обнаружение и изучение закономерностей, которые, по сути, являются статистическими закономерностями в окружающей среде, поскольку они помогают мозгу решить, как реагировать или вести себя, чтобы выжить».

В нашем случае люди видят в марсианском камне довольно грустное человеческое лицо. Однако это всего лишь пример парейдолии. Итак, следующий раз, когда вы увидите на фотографии горной породы что-то знакомое, помните, что это всего лишь игра вашего мозга.