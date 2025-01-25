Российские учёные разработали не имеющий аналогов назальный спрей от депрессии
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Минздрав одобрил для широкого использования назальный спрей «Самовар» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи.
Теперь препарат официально рекомендован взрослым с тяжёлым депрессивным расстройством, которое не поддаётся стандартным методам лечения. Главное действующее вещество спрея – толуол. После интраназального применения лекарство почти сразу снимает симптомы – в течение 1-2 часов. Как отмечают разработчики, это один из самых быстрых методов лечения на рынке.
«Самовар» уже помог десяткам тысяч пациентов – у людей с различными формами депрессии сначала уходят симптомы, а потом наблюдается стойкая ремиссия.
Спрей будет выпускаться в двух видах: со специальным дозатором и в эконом-варианте – для вдыхания с помощью пластикового пакета.
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