Российские учёные разработали не имеющий аналогов назальный спрей от депрессии

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25.01.2025, 17:33, Разное
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Минздрав одобрил для широкого использования назальный спрей «Самовар» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи.

Теперь препарат официально рекомендован взрослым с тяжёлым депрессивным расстройством, которое не поддаётся стандартным методам лечения. Главное действующее вещество спрея – толуол. После интраназального применения лекарство почти сразу снимает симптомы – в течение 1-2 часов. Как отмечают разработчики, это один из самых быстрых методов лечения на рынке.

«Самовар» уже помог десяткам тысяч пациентов – у людей с различными формами депрессии сначала уходят симптомы, а потом наблюдается стойкая ремиссия.

Спрей будет выпускаться в двух видах: со специальным дозатором и в эконом-варианте – для вдыхания с помощью пластикового пакета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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