Битва за звезды: кто первым представит доказательства существования внеземной разумной жизни?

Недавно две группы астрономов, британская и китайская, якобы вступили в гонку за право первыми объявить о существовании разумной внеземной цивилизации. В центре внимания — загадочный сигнал под названием «BLC-1», который может стать ключом к разгадке одной из величайших тайн человечества. Об этом сообщает The Mirror.

Фото из открытых источников

Британский академик и режиссер документальных фильмов, профессор Саймон Холланд, ранее работавший над проектами, финансируемыми НАСА, сделал громкое заявление, которое разлетелось по страницам мировых СМИ. Он утверждает, что получил информацию от инсайдера проекта Breakthrough Listen — программы, целью которой является поиск внеземных сигналов. По его словам, несколько лет назад с помощью телескопа Паркса в Австралии были обнаружены доказательства существования нечеловеческой технологии в нашей галактике.

Однако Холланд предупреждает, что британских астрономов могут опередить их китайские коллеги. Китайская команда, используя крупнейший в мире телескоп FAST, также заявила о наличии аналогичных данных.

«Это сенсационная новость, появившаяся вчера, но китайцы, возможно, опередят их благодаря своей программе FAST», — отметил Холланд.

Объектом исследования стал сигнал «BLC-1», который, по словам ученых, представляет собой узкий электромагнитный спектр, а не обычный шум Вселенной. Это открытие, если оно подтвердится, может стать настоящим прорывом в науке и перевернуть наше представление о жизни за пределами Земли.

Тем не менее, скептики предупреждают, что не стоит торопиться с выводами. Возможно, значение сигнала было преувеличено, и он не имеет разумного внеземного происхождения. Но, как бы то ни было, мир замер в ожидании: будет ли сделано официальное объявление в ближайшие недели?

Пока исследователи продолжают свои исследования, общественность с нетерпением ждет ответов. Смогут ли астрономы подтвердить свои находки и, наконец, ответить на вопрос, который человечество задает себе уже не одно столетие: одни ли мы во Вселенной?