«О чём с ними говорить?» – Лукашенко отказался от предвыборных дебатов с кандидатами, у которых нет ядерного оружия
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки в том, что он избегает дискуссии со своими политическими оппонентами.
В эфире программы «Вечерний Азарёнок» глава государства пояснил свою позицию по этому вопросу.
– Кто это вообще такие? О чём с ними говорить? Ну, допустим, выиграют они у меня выборы, а власть удержат как?! – удивился он.
Лукашенко напомнил, что за ним стоит Россия вместе с ядерной кнопкой.
– Я когда с английской королевой жесточайше вёл переговоры или Пашиняном тем же, мне противно было. Сидят напротив с важным видом, права качают, а реальной силы у них нет. Тьфу! А тут кандидаты какие-то. Канопацкая вообще не мужик, – заявил он.
Глава Республики Беларусь добавил: в случае переизбрания на седьмой срок он «подумает об электоральной реформе, которая решит проблему с дебатами». Он собирается провести через парламент закон, по которому президентом страны может быть только тот белорус, который уже ранее был президентом и имеет необходимый опыт.
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