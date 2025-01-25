 

Большинство марсианских метеоритов, прилетающих на Землю, являются фрагментами пород пяти кратеров

25.01.2025, 14:10, Разное
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Каждый день на Землю падают метеориты, принося с собой фрагменты других планет. Среди них марсианские метеориты, которые являются единственными физическими образцами, позволяющими нам узнать больше о прошлом Марса.

Фото из открытых источников

По оценкам учёных, ежегодно на Землю падает от 100 до 300 тонн космического материала. Хотя большая часть этого вещества сгорает в атмосфере, всё же несколько тысяч тонн достигают поверхности нашей планеты. Среди них есть и метеориты, которые прилетают с Луны и Марса. Химический анализ этих камней показал, что когда-то Марс был тёплым и влажным миром, напоминающим Землю.

На сегодняшний день подтверждено марсианское происхождение около 200 метеоритов. Эти камни, вероятно, были выброшены в космос в результате десяти крупных столкновений с Марсом, оставивших на его поверхности значительные кратеры. Однако, какие именно кратеры связаны с этими метеоритами, долгое время оставалось загадкой.

Недавнее исследование, опубликованное в Science Advances, проливает свет на этот вопрос. Команда учёных изучила химический состав каждой группы связанных метеоритов. Это позволило им определить возраст и геологические особенности мест их происхождения. Сопоставляя эти данные с известными кратерами на Марсе, исследователи смогли идентифицировать исходные кратеры для пяти групп метеоритов.

По мнению исследователей, знание точного происхождения метеоритов позволяет более точно реконструировать историю планеты. Возможно, в далёком прошлом на Марсе существовали моря, а некоторые регионы превратились в пустыни. Исследование также выявило кратеры, похожие на те, где образуются метеориты, но пока не связанные с известными образцами.


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