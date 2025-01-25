Мишустин подписал указ о выплате всем Татьянам и студентам по 10 тысяч рублей 25 января

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ «О порядке празднования Дня российского студенчества в 2025 году».

Согласно документу, 25 января все обучающиеся в высших учебных заведениях граждане РФ получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Также пособие будет начислено всем россиянкам с именем Татьяна — 25 января Русская православная церковь отмечает День памяти раннехристианской мученицы Татьяны Римской.

– Если этот опыт будет признан удачным, то подобные выплаты станут регулярными. Мы считаем, что подобные адресные меры поддержки благотворно скажутся на общем состоянии экономики России, — сказал замминстра финансов Матвей Парфёнов.

Как подчеркнули в правительстве, студентки по имени Татьяна получат сразу 20 тысяч рублей. Выплаты будут осуществляться автоматически, если пособие не будет начислено до 27 января, то гражданину необходимо обратиться в ПФР или заполнить форму на Госуслугах.

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