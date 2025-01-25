В Санкт-Петербурге приступили к тестам автоматизированного вертопорта для дронов

В России началась опытная эксплуатация вертопорта — это автоматизированная станция для приема беспилотников, подзарядки аккумуляторов и последующего их запуска. Для тестирования была создана специализированная площадка в Санкт-Петербурге.

Проект является совместным детищем «Русдронопорта» и «Радара ММС», которые традиционно утверждают, что подобных решений, обслуживающих крупные БПЛА и беспилотники вертолетного типа, в мире сейчас не существует. При этом такие станции могут обеспечивать запуск своих «вертолетных» дронов без участия оператора.

Как уточняется, беспилотник хранится в самом вертопорте и при необходимости запускается в полет в автоматическом режиме. Вполнив задачу дрон возвращается на станцию, занимая свое «парковочное место». Здесь он, заряжается, передает собранные им данные на серверы и подготавливается к очередному вылету.

Тестовый дронопорт рассчитан на беспилотники модели «ВТ 30Е» и будет поставляться вместе с ним. Данный БПЛА может транспортировать до 7 кг полезного груза на дальность до 40 км с крейсерской скоростью порядка 55 км/ч. В перспективе будут созданы вертопорты нового поколения, которые смогут работать с другими моделями отечественных дронов, взлетная масса которых не превышает 30 кг.

Также разработчики рассказали о том, что такие станции заинтересовали потенциальных заказчиков из ряда ближневосточных стран и возможность их поставок за рубеж уже рассматривается. Вертопорты пригодятся в районах, где проблематично организовать на постоянной основе работу людей или это очень затратно, а также на территориях с опасными для здоровья человека условиями.