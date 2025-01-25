Ведущая «Первого императорского» боярыня Андреева отметила своё 200-летие

Главная телесказительница Российской империи боярыня Екатерина Андреева отпраздновала свой 200-летний юбилей в Кремлёвском дворце. На торжество прибыли потомки четырёх российских императоров, при которых она вела программу «Время».

«Помню, как Катя начинала ещё при Николае Первом. Тогда новости были короче — показывали только казни, парады и молебны. А сейчас приходится рассказывать и о цифровой экономике, и о нанотехнологиях, но о парадах и репрессиях тоже не забываем», — рассказал генеральный барин «Первого императорского», друг юбилярки боярин Эрнст, возглавляющий телеканал при третьем императоре.

Боярыня Андреева прославилась тем, что никогда, в отличие от чинных мужей, промышленников и лицедеев, не прибегала к услугам трансгуманизма. А вот чудодейственные эликсиры телесказительница пьёт по утрам.

«Друзья! Это обычный огуречный рассол и немного красной жидкости. Сначала внутрь, а затем делаем маску на чело», — рассказала виновница торжества.

Собравшиеся внимательно слушали боярыню и рукоплескали каждому её слову. Представитель Государевой канцелярии пожаловал имениннице особый знак отличия — «За неувядающую молодость на государевой службе». Затем в торжественную залу вошёл боярин Эрнст, да не с пустыми руками, а контрактом на три столетия. Не задумываясь, боярыня Андреева подписала бумагу.

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