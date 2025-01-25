Загадка околосмертных переживаний: наука на пороге новой реальности

Американский нейробиолог Кристоф Кох, известный своими исследованиями в области сознания, поделился своим личным опытом клинической смерти, который он пережил во время болезни коронавирусом. Этот опыт, как он утверждает, изменил его взгляд на жизнь и смерть.

Фото из открытых источников

Кох, возглавляющий Институт Аллена по изучению мозга, описывает свои переживания как нечто невероятное: ослепляющий свет, чувство ужаса и экстаза, исчезновение ощущения себя как отдельной личности и даже исчезновение времени. Эти околосмертные переживания вызывают огромный интерес у ученых и врачей по всему миру.

Исторически такие состояния описывались еще античными врачами, и многие люди, пережившие остановку сердца, сообщают о схожих ощущениях. Однако раньше исследователи склонны были считать их галлюцинациями. Но откровения Коха и результаты новых исследований, проведенных в Медицинской школе Лангоне Нью-Йоркского университета под руководством Сэма Парнии, заставляют пересмотреть эту точку зрения.

Парния и его команда изучили 2000 пациентов, переживших клиническую смерть, и обнаружили, что 40% из них описывают околосмертные переживания. Эти данные не могут быть проигнорированы даже самыми убежденными скептиками. Более того, многие пациенты утверждают, что могли видеть и слышать происходящее вокруг, несмотря на то, что с медицинской точки зрения их мозг не должен был функционировать.

Особенно впечатляющим является случай Джеффри Олсена, который пережил страшную автокатастрофу и утверждает, что видел свою погибшую жену, убеждавшую его вернуться к жизни ради их сына. Этот опыт, по его словам, был настолько реальным, что он изменил его восприятие жизни и смерти.

Вопрос о том, что происходит с мозгом во время клинической смерти, остается открытым. Исследования, проведенные профессором Джимо Борджигин из Мичиганского университета, показывают, что мозг продолжает функционировать и даже проявляет активность, превышающую обычную. Ученые обнаружили значительный всплеск гормонов, таких как норадреналин, дофамин и серотонин, что может объяснять осознанные состояния, о которых сообщают пациенты.

Эти открытия ставят под сомнение традиционные научные представления о сознании и смерти. Возможно, мы стоим на пороге новой эры в понимании человеческого разума и его способностей. Вопросы, которые раньше казались философскими, теперь требуют научного ответа, и мир науки готов к новым открытиям, которые могут изменить наше восприятие жизни и смерти.