В Сенате США на должность главы Пентагона с трудом утвержден Пит Хегсет

Вечером в пятницу, 24 января, 44-летний Питер (Пит) Хегсет с трудом был утвержден Сенатом США на пост министра обороны. Против его кандидатуры голосовали не только демократы и независимые, но и трое республиканцев.

Первоначальный расклад голосов “за” и “против” был равным. Потребовалось вмешательство вице-президента США Джей Ди Вэнса, как председателя законодательного органа, чтобы кандидатура Хегсета была утверждена.

Питер Брайан Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America.