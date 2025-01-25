 

В Сенате США на должность главы Пентагона с трудом утвержден Пит Хегсет

25.01.2025, 9:20, Новости дня
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Вечером в пятницу, 24 января, 44-летний Питер (Пит) Хегсет с трудом был утвержден Сенатом США на пост министра обороны. Против его кандидатуры голосовали не только демократы и независимые, но и трое республиканцев.

Первоначальный расклад голосов “за” и “против” был равным. Потребовалось вмешательство вице-президента США Джей Ди Вэнса, как председателя законодательного органа, чтобы кандидатура Хегсета была утверждена.

Питер Брайан Хегсет окончил Гарвард и Принстон. Он служил в американской армии в составе национальной гвардии Миннесоты, в том числе на базе Гуантанамо на Кубе, а также в Ираке и Афганистане. Имеет воинское звание майора. Работал телеведущим и политическим комментатором на телеканале Fox News. Хегсет был одним из руководителей группы по продвижению и защите интересов американских ветеранов Concerned Veterans for America.


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