 

Одиночество и ночные кошмары: новое исследование раскрывает неожиданную связь

25.01.2025, 7:15, Разное
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Современные исследования все чаще обращают внимание на влияние психоэмоционального состояния человека на его физическое и психическое здоровье. Однако новое исследование американских ученых проливает свет на неожиданные аспекты этой проблемы: оказывается, одиночество может преследовать нас даже во сне, вызывая ночные кошмары.

Фото из открытых источников

Группа исследователей из США обнаружила, что люди, испытывающие одиночество, чаще сталкиваются с кошмарами, которые не только нарушают их сон, но и влияют на общее состояние здоровья. В статье, опубликованной в Journal of Psychology, исследователи подчеркивают, что стресс, вызванный отсутствием социальных связей, может усиливать частоту и интенсивность пугающих сновидений.

В ходе исследования команда проанализировала данные 827 взрослых участников, выявив, что те, кто чувствует себя более одинокими, чаще страдают от ночных кошмаров. Более того, повторное исследование с участием 782 человек подтвердило, что одиночество влияет не только на частоту, но и на интенсивность кошмаров.

Специалист по коммуникациям Колин Хессем из Орегонского государственного университета, объясняет это явление с точки зрения эволюционной теории одиночества. По его словам, одиночество — это сигнал организму о нехватке социальной поддержки, столь же важной, как калории или сон.

«Когда потребность людей в прочных отношениях остаётся неудовлетворённой, они страдают физически, морально и социально», — говорит Хессем.

В этом контексте ночные кошмары могут рассматриваться как предупреждение о том, что организму не хватает межличностных связей.

Исследователи подчеркивают, что одиночество давно связано с плохим качеством сна. Если нашему разуму не хватает социальных взаимодействий днем, он продолжает испытывать это ночью, что может приводить к кошмарам.

Команда планирует дальнейшие исследования, чтобы понять, как одиночество влияет на содержание ночных кошмаров и какие методы лечения могут улучшить качество сна.


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