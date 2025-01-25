Ученые разработали технологию «атомного редактирования»

Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали технологию одноатомного редактирования, способную значительно повысить эффективность медикаментов. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Новаторская технология «dream» позволяет учёным быстро и точно изменять отдельные атомы в молекулах. Этот метод поможет ускорить процесс открытия новых лекарств и улучшить их эффективность за счёт тонкой настройки атомной структуры.

Команда под руководством профессора Юнсу Пака смогла преобразовать атом кислорода в молекуле фурана (гетероциклическое органическое соединение) в атом азота, получив при этом пиррол. Пиррол — важный компонент в фармацевтической индустрии, и его получение новым методом открывает широкие перспективы.

Эффективность лекарства часто зависит от расположения атомов в его составе. Изменение даже одного атома может существенно повлиять на свойства препарата — явление, называемое «эффектом одного атома». До сих пор такие изменения требовали сложных и затратных процессов синтеза, но команда KAIST нашла способ обойти эти трудности.

Используя энергию света, учёные разработали фотокатализатор — молекулу, ускоряющую реакцию под воздействием света. Этот катализатор действует как «молекулярные ножницы», позволяя проводить одноатомное редактирование при комнатной температуре и атмосферном давлении. Это достижение стало первым в своём роде.

Эксперты, такие как Элли Ф. Плачински и Техшик П. Юн, отмечают, что новый подход является «исключительным примером реакции молекулярного редактирования» и может быть применён к различным натуральным продуктам и фармацевтическим препаратам, содержащим соединения фурана.

Профессор Пак выразил надежду, что эта технология откроет новые возможности в создании библиотек препаратов-кандидатов, что является ключевой задачей в фармацевтике. Он подчеркнул, что одноатомное редактирование может усовершенствовать процесс разработки лекарств, делая его более точным и эффективным.