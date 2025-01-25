Загадочные дроны летали над базой ВВС США 17 ночей подряд

Американские военные столкнулись с загадочными вторжениями беспилотников в воздушное пространство над военно-воздушной базой Лэнгли в восточной Вирджинии. Таинственные дроны наблюдали над базой и ее окрестностями 17 ночей подряд еще в декабре 2023 года. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников

Согласно сообщениям, в группе были два беспилотных летательных аппарата с неподвижным крылом, летевших на высоте около 30 метров. Вместе с ними летело большее количество более мелких дронов. Еще один, более крупный беспилотник, на высокой скорости разведывал местность.

Несмотря на все усилия, военнослужащим ВВС США не удалось поймать беспилотники, и, как сообщается, они также не смогли сбить их из-за федеральных законов, запрещающих подобные действия над территорией США. Обнаружение радарами также оказалось сложной задачей из-за небольшого размера дронов.

Вторжения взволновали Пентагон, поскольку в этом районе расположены многочисленные секретные объекты, включая военно-воздушную базу Лэнгли, Форт Юстис и военно-морскую базу Норфолк.

На данный момент представителям Пентагона неясно, кто именно стоял за этими вторжениями — это мог быть любопытный житель или враждебно настроенный иностранный субъект. Анализ частот, используемых для управления дронами, показал, что они отличались от тех, что используются серийными дронами.

Аналогичное вторжение таинственных дронов на ядерные объекты США произошло двумя месяцами ранее. Американские военные продолжают расследование и поиск ответов на вопросы, кто стоит за этими вторжениями и чего они пытаются добиться.