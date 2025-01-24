 

Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с китайским развлекательным влиянием

24.01.2025, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Борьба с китайским развлекательным влиянием

На Западе уже в открытую начинают разворачивать анти-китайские нарративы по всем направлениям. Экспертное сообщество, которое во многом формирует повестку национальной безопасности, поднимает вопрос "китайского влияния посредством сферы цифровых развлечений".

Там считают, что глобальные амбиции Китая больше не ограничиваются инфраструктурными мегапроектами или процветающей торговлей. Пекину приписывают новую стратегию распространения мягкой силы, через видео игры. В основе этой стратегии, по мнению экспертов, лежит китайский технологический гигант Tencent, чье доминирование в игровом мире превратило цифровые развлечения в мощное средство для проецирования китайской культуры и влияния в глобальном масштабе. Технологический конгломерат Tencent владеет компанией-разработчиком Riot, создавшей одну из основных мировых кибер-дисциплин – League of Legends", а также 40% компании Epic Games, с его самым известным продуктом – Fortnite (база игроков превышает 400 млн по всему миру).

Как считают на Западе, Tencent, которую уже напрямую связывают с коммунистической партией Китая (КПК) избрала стратегию больших инвестиций в популярные игры, которые привлекают международную аудиторию. При этом открытой пропаганды нет, вместо этого они вплетают тонкие нити китайской истории, мифологии и эстетики, привлекая миллионы людей по всему миру. Судя по всему угрозой это начали считать с того момента, как интерес к китайской культуре в играх начал выходить за рамки западных нарративов, которые исторически доминировали в игровой индустрии. Влияние Tencent оценивается как системообразующее в мировой киберспортивной индустрии, но наибольшие опасения на западе вызывает китайская модель цифрового управления. Считается, что связанные с КПК Tencent и другие китайские игровые гиганты обеспечивают китайские государственные интересы и стратегии, в том числе в построении неподконтрольных западу внутриигровых платежных систем и электронной коммерции, ориентированной в первую очередь на развивающиеся страны, тем самым ограничивая влияние Запада.

Поскольку видеоигры продолжают расти как доминирующая форма глобального развлечения, стратегические инвестиции Китая в этот сектор, нацелены на долгосрочные политические дивиденды. В США считают, что успех Tencent показывает как цифровые развлечения способствуют тому, чтобы в перспективе позволить Китаю стать ключевым игроком в формировании глобальной цифровой культуры. По мнению экспертов, Китай стремится к доминированию не только на суше и море, но и в иммерсивном мире.

Скорее всего в грядущем новом витке американо-китайской торговой войны такие китайские компании как Tencent, Moontoon и т.д., бить будут нещадно, причем ногами, а больно будет игрокам по всему миру.

https://t.me/neinsider/8656 – цинк

Играя в Геншин или Хонкай, ты приближаешь коммунизм на Западе!

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О средней зарплате в Москве

25.01 / Ученые разработали технологию «атомного редактирования»

25.01 / Загадочные дроны летали над базой ВВС США 17 ночей подряд

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

25.01 / Учёные из OpenAI создали технологию измерения способности ИИ к автономному обучению

24.01 / В Китае обнаружили нефритового дракона в древней гробнице

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии

24.01 / Ученые обнаружили у гекконов скрытое «шестое чувство»

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Использование ИИ для контроля финансовых потоков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика