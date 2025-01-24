Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии

Наглядный результат ударов ВКС РФ по энергосистеме Украины.

Украина стала из экспортера, импортером электроэнергии. При этом еще в 2023 году шайка Зеленского планировала зарабатывать на продаже электроэнергии в Европу. Но ВКС РФ внесли свои коррективы. Все это ведет к росту издержек для Запада на содержание Украины.

Надо продолжать.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках