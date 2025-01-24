Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии
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Наглядный результат ударов ВКС РФ по энергосистеме Украины.
Украина стала из экспортера, импортером электроэнергии. При этом еще в 2023 году шайка Зеленского планировала зарабатывать на продаже электроэнергии в Европу. Но ВКС РФ внесли свои коррективы. Все это ведет к росту издержек для Запада на содержание Украины.
Надо продолжать.
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Источник: Colonel Cassad
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