Рупор кремлевской пропаганды: Использование ИИ для контроля финансовых потоков

США форсируют создание ИИ-системы глобального финансового контроля

18 декабря 2024 года DARPA опубликовала уведомление о запуске программы A3ML (Anticipatory and Adaptive Anti-Money Laundering), а 20 февраля (https://t.me/darpaandcia/468?comment=2277) 2025 года планирует провести презентационный день для потенциальных участников проекта.

По их словам, цель программы – «полное уничтожение возможности отмывания денег в глобальном масштабе»

DARPA планирует достичь этого путём замены существующих ручных методов анализа на алгоритмические решения нового поколения. Агентство открыто признаёт неэффективность текущих методов борьбы с отмыванием денег, несмотря на все предпринимаемые усилия.

В документах говорится о том, что половина северокорейской ядерной программы финансируется через схемы отмывания денег, а китайские подпольные банковские структуры тесно связаны с мексиканским наркокартелем Синалоа.

Технически программа предполагает создание сложных алгоритмов, которые будут:

1. Следить за всеми денежными переводами в мире

2. Автоматически находить странные схемы переводов денег, например, когда они "ходят по кругу" или неожиданно дробятся на мелкие части

3. Предсказывать новые способы отмывания денег

4. Создавать "цифровые досье" на подозрительные операции в формате, который смогут быстро понять и использовать другие компьютерные системы

Программа должна научиться работать без прямого обмена конфиденциальными данными между участниками, что говорит о планах создания распределённой системы глобального финансового мониторинга.

Программа будет иметь как открытую, так и закрытую части. На закрытую сессию допускаются только граждане США с высшим уровнем допуска к секретной информации (TS/SCI), что говорит об использовании особо чувствительных разведданных.

https://t.me/darpaandcia/468 – цинк

Разумеется, речь тут идет не о "борьбе с отмыванием денег", а об установлении новой глобальной системы мониторинга и контроля финансовых потоков, с опцией воздействия на них.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках