Как мозг структурирует наш жизненный опыт: новое исследование

Учёные из Колумбийского университета в США провели исследование, которое углубляет наше понимание того, как мы воспринимаем и осмысливаем свою жизнь. В основе исследования лежит идея о «структуризации» нашего жизненного опыта, и результаты показывают, что переходы между различными местами и занятиями сопровождаются заметными изменениями в активности мозга. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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На протяжении долгого времени учёные пытались понять, как именно мозг определяет начало и конец каждой «главы» нашей жизни. Новое исследование, возглавляемое доцентом кафедры психологии Кристофером Балдассано, ставит под сомнение традиционные представления о том, что изменения в мозговой активности происходят лишь в ответ на внешние сенсорные сигналы.

«Мы хотели опровергнуть теорию о том, что внезапные изменения в активности мозга, когда мы начинаем новый день, вызваны только изменениями в окружающем мире. На самом деле, наш мозг активно структурирует жизненный опыт в значимые блоки», — отмечает Балдассано.

Исследование показало, что переход от одной ситуации к другой, например, от автобусной остановки к кофейне, не всегда открывает новую главу, если мы остаёмся сосредоточенными на связях между этими местами. Это открытие подчеркивает, что наши приоритеты и цели играют ключевую роль в том, как мы воспринимаем и организуем свой опыт.

В рамках исследования команда подготовила 16 коротких аудиозаписей, действие которых разворачивается в различных местах — ресторане, аэропорту, продуктовом магазине и лекционном зале, и охватывает четыре сценария: расставание, предложение руки и сердца, деловая сделка и знакомство. 415 участников слушали эти истории, а их мозговая активность отслеживалась, когда они нажимали кнопку в момент начала новой части рассказа.

Интересно, что исследователи также просили участников сосредоточиться на разных аспектах истории. Например, в случае с предложением руки и сердца в ресторане, их могли попросить обратить внимание на само предложение или на меню. Это позволило выяснить, как предварительная подготовка влияет на восприятие новых глав и как мозг адаптирует свои методы организации в зависимости от текущих приоритетов.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение того, как ожидания относительно будущих событий влияют на наши воспоминания и записи в дневниках.

«Эти результаты выявляют механизмы, с помощью которых прошлый опыт, преобразованный в схематические сценарии событий, влияет на то, как мы формируем наше восприятие в настоящем», — подчеркивают учёные в своей статье.