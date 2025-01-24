Солнце на пике активности: ожидаются геомагнитные бури и полярные сияния

НАСА объявило о достижении Солнцем максимального уровня активности в рамках своего 11-летнего солнечного цикла. Это событие предвещает увеличение геомагнитных бурь и полярных сияний в ближайшие месяцы.

Фото из открытых источников

Солнечные циклы, наблюдаемые с начала 19 века, характеризуются периодами спокойствия и активности, когда количество солнечных пятен меняется от нуля до более двадцати групп. Эти солнечные пятна представляют собой области с сильным магнитным полем, которое в 2500 раз мощнее, чем на Земле. Именно они становятся индикаторами солнечной активности и предвестниками различных космических явлений.

«Солнечные пятна — это не просто красивые картинки, это важные индикаторы нашей ближайшей звезды», — отметил директор программы «Космическая погода» Джейми Фейворс из НАСА. «С увеличением солнечной активности мы получаем уникальную возможность изучить Солнце, но это также может повлиять на нашу планету и всю Солнечную систему».

Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы мы можем ожидать большее количество геомагнитных бурь и полярных сияний. Эти явления возникают, когда корональные выбросы массы взаимодействуют с магнитным полем Земли, создавая завораживающие световые шоу в полярных регионах.

Ранее эксперты предсказывали, что солнечный максимум наступит не раньше 2025 года, однако недавние данные изменили эти ожидания. На телеконференции, организованной НАСА и NOAA, было объявлено, что мы уже вступили в период солнечного максимума, который может продолжаться до следующего года.

«Хотя мы достигли солнечного максимума, это не означает, что мы увидели пик активности», — пояснил директор по операциям с космической погодой Эльсаид Талаат из NOAA. «Определить месяц с максимальной солнечной активностью можно будет только через несколько месяцев или даже лет».

Солнечное магнитное поле меняется на протяжении всего цикла, и его структура становится более сложной во время максимума. Это создает условия для формирования активных областей и увеличивает вероятность солнечных вспышек.

Сопредседатель Группы по прогнозированию солнечных циклов Лиза Аптон отметила, что активность солнечных пятен в текущем цикле превзошла ожидания.

«Несмотря на несколько крупных вспышек, они не были столь мощными, как те, которые мы могли бы ожидать в максимальной фазе цикла», — добавила она.

С учетом предстоящих месяцев, полных солнечной активности, у ученых будет множество возможностей для изучения нашего светила и наблюдения за полярными сияниями. Это время обещает быть не только научно интересным, но и визуально впечатляющим для всех, кто взглянет на небо.